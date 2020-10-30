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達人分享／肉の料理科學：如何在家煎出飽含鮮美肉汁的牛排？

聯合報 / 文／朝日新聞出版、鄭睿芝譯
較厚牛排：每一面都仔細慢煎，即使是較厚的牛排也能確實煎熟。圖／台灣廣廈 提供
較厚牛排：每一面都仔細慢煎，即使是較厚的牛排也能確實煎熟。圖／台灣廣廈 提供

從賣場超市買回牛排想在家烹調享用，但怎麼做都沒有餐廳的好味道，要如何掌握料理訣竅，成品才會好吃多汁不乾柴？肉肉控來看達人分享秘訣！

在家也能煎出美味多汁的牛排。圖／台灣廣廈 提供
在家也能煎出美味多汁的牛排。圖／台灣廣廈 提供

【美味的關係厚度＆煎法】

目標是完成飽含鮮美肉汁的牛排。

煎牛排的過程，其實就是在去除肉的水分。透過去除水分的步驟，將美味濃縮、香氣增強、口感變硬。請一邊想像心目中的完美牛排，也就是希望煎出什麼樣的成品，一邊進行動作。

較薄的牛排，中心部較快煮熟、肉汁容易流失，因此只煎單面；較厚的肉排，中心部不易煮熟，因此用較低的溫度澆淋，仔細將每一面都煎到喜好的狀態。

薄片牛排煎單面，厚片牛排煎兩面是基本原則！

1．厚度1.5cm的牛排

較薄牛排：以均勻預熱過的油，將其中一面煎出漂亮的色澤。圖／台灣廣廈 提供
較薄牛排：以均勻預熱過的油，將其中一面煎出漂亮的色澤。圖／台灣廣廈 提供
較薄牛排：翻面後利用餘溫加熱，煎出外側酥脆、裡面濕潤的成品。圖／台灣廣廈 提供
較薄牛排：翻面後利用餘溫加熱，煎出外側酥脆、裡面濕潤的成品。圖／台灣廣廈 提供

以均勻預熱過的油，將其中一面煎出漂亮的色澤。

翻面後利用餘溫加熱，煎出外側酥脆、裡面濕潤的成品。

2．厚度5cm的牛排

較厚牛排：一面澆淋熱油，一面將熱源傳遞到整塊肉排上。圖／台灣廣廈 提供
較厚牛排：一面澆淋熱油，一面將熱源傳遞到整塊肉排上。圖／台灣廣廈 提供

一面澆淋熱油，一面將熱源傳遞到整塊肉排上。

每一面都仔細慢煎，即使是較厚的牛排也能確實煎熟。

【利用香氣與聲音分辨】

美味的關係：牛排熟度：香氣＆聲音，根據顏色、油泡、聲音，判斷牛排的熟度。

牛排的熟度分好幾種，這裡區分成一分熟、三分熟、全熟等三階段來介紹。決定好想要的牛排熟度之後，根據自己的喜好澆淋、進行煎製排。

此時的重點，不只是觀察牛排的顏色，也要注意從奶油或油裡冒出氣泡的狀態、香氣、滋滋作響的聲音，視狀況調整火力。

【牛排的各種熟度狀態】

1．全熟熟度：帶有光澤，雖然不會從剖面流出肉汁，但也不會乾澀。中心略呈粉紅色，肉質濕潤、極富彈性，味道也很濃郁。

全熟熟度。圖／台灣廣廈 提供
全熟熟度。圖／台灣廣廈 提供

火力：肥肉部分以中火煎，但是基本上用小火慢煎。以香氣和氣泡等狀態作為判斷依據，調節火候以確實煎熟整塊肉。

澆淋：從開始煎肉時就澆淋，慢慢地讓肉汁循環並加熱。用比處理三分熟更弱的小火，花時間慢慢地澆淋，是煎到全熟又不乾澀的最大祕訣。

香氣：從奶油帶著甜味的香氣，轉變成肉的香氣。香味的特徵是比三分熟的感覺更紮實，能感受到濃郁的肉香精華。

聲音：雖然幾乎全程用小火煎，但是要一直保持著劈劈啪啪的聲音。

2．三分熟熟度：外側煎到不會變硬，內側幾乎維持紅色。整塊肉煎成相同的口感，不但比較容易咀嚼，也能感受到肉汁和美味。

約三分熟熟度。圖／台灣廣廈 提供
約三分熟熟度。圖／台灣廣廈 提供

火力：一開始放入奶油，開中火煎肥肉。採用澆淋的方式時，基本上都是用中火，火太大的話，則轉小火以避免燒焦。

澆淋：一點一點地從四面用澆淋方式加熱，讓肉汁充分循環。自訂每一面的煎製時間，確認產生香氣與氣泡的節奏，就能煎出理想狀態。最後以叉子撈起肉排，利用餘溫加熱。

香氣：澆淋時，剛開始會散發出像瑪德蓮蛋糕一般的奶油甜香，然後慢慢轉變成凝縮著美味的肉香。

聲音：固定聲音的節奏很重要，若節奏變快就要轉小火。

3．一分熟熟度：只微煎表面，內側大致呈生肉狀態。肉沒有收縮，大小跟原本一樣。想要品嚐到美味，肉的加熱程度很重要。

約一分熟熟度。圖／台灣廣廈 提供
約一分熟熟度。圖／台灣廣廈 提供

火力：以中火加熱，煎到奶油的水分釋出、產生氣泡後，放入肉排。一邊用中火煎、一邊注意不要燒焦。

澆淋：熱鍋後放入奶油，採取澆淋的方式加熱。開始煎時，奶油已充分加熱，所以當熱油淋在肉的表面就會馬上泛白，持續不斷地翻面、澆淋。不要過度加熱，就能成功烹調到一分熟的狀態。

香氣：從最初的澆淋階段，就已經很接近全熟時最後濃縮的香氣。因此，在最後收尾時，會釋出相當濃郁的香氣。

聲音：由於溫度高，因此要一直保持著劈劈啪啪如跳動般的聲音。

【以上圖文摘自《肉の料理科學【超圖解】》、 作者：朝日新聞出版／鄭睿芝譯、圖文提供：台灣廣廈、整理：記者柯意如】

書名／《肉の料理科學【超圖解】》、 作者／朝日新聞出版、翻譯／鄭睿芝、圖／台灣廣廈 提供
書名／《肉の料理科學【超圖解】》、 作者／朝日新聞出版、翻譯／鄭睿芝、圖／台灣廣廈 提供

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