時髦工業風！寬庭倉庫新開幕 預約制感受世界大師作品
想讓居家空間，透過擺飾變得不一樣，那就預約來「寬庭倉庫」走走找靈感吧！2020年，許多人待在家中時間變長，也想改變家中的美學分為，卻不想硬體裝修，此時就需要軟裝設計師，全新開幕的寬庭倉庫就提供消費者、設計師一個找靈感的空間，結合實景擺設、服務與商品，2層樓300坪空間位於北投，採預約制，室內設計邀來陳瑞憲操刀，分為手藝復興高訂織品區、藝術擺飾品區、園藝區、餐廚用品區、趨勢風格織品區等不同展區。
寬庭運用其近30年的居家布置專長、商品採購能力，從全球搜羅各種精緻物件，包括老件家具、歐洲當紅的居家物件，新舊交雜，搭配室內空間的Loft工業風格，一走進寬庭倉庫，每個人都能找到自己喜愛的居家美學風格，進而能好好布置家中。
其中分區，都能找到最精湛且有文化藝術的物件，如手藝復興高訂織品區，涵蓋最經典的寢具系列，如由義大利老師傅展現多年手藝的Wegner韋格納，運用5條繡線展現寢室的立體深度感。Martin迎曦則有刺繡蕾絲，採用全球僅剩數台的50年代半手工蕾絲機製成。
藝術擺飾品區涵蓋多款有價值的工藝，如法國建築師暨漆器大師貝特杭培黎思Bertrand Pélissier的作品、法國諾曼第家族品牌天曜之翼，採用珍珠魚皮、金魚皮等材質，手工鑲貼在ART DECO風格家飾品，在世界各大精品店、飯店中均能看到其作品。
最好入手的趨勢風格織品區，涵蓋床組、地毯、腳踏墊等，簡單小物改變居家氛圍，餐廚用品則有美國金工大師麥可‧艾朗的經典設計餐具，園藝區則能讓愛好花草的人，找到多樣化的花器。
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