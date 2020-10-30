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時髦工業風！寬庭倉庫新開幕 預約制感受世界大師作品

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
寬庭倉庫提供消費者、設計師一個找靈感的空間。記者劉小川／攝影
寬庭倉庫提供消費者、設計師一個找靈感的空間。記者劉小川／攝影

想讓居家空間，透過擺飾變得不一樣，那就預約來「寬庭倉庫」走走找靈感吧！2020年，許多人待在家中時間變長，也想改變家中的美學分為，卻不想硬體裝修，此時就需要軟裝設計師，全新開幕的寬庭倉庫就提供消費者、設計師一個找靈感的空間，結合實景擺設、服務與商品，2層樓300坪空間位於北投，採預約制，室內設計邀來陳瑞憲操刀，分為手藝復興高訂織品區、藝術擺飾品區、園藝區、餐廚用品區、趨勢風格織品區等不同展區。

寬庭運用其近30年的居家布置專長、商品採購能力，從全球搜羅各種精緻物件，包括老件家具、歐洲當紅的居家物件，新舊交雜，搭配室內空間的Loft工業風格，一走進寬庭倉庫，每個人都能找到自己喜愛的居家美學風格，進而能好好布置家中。

其中分區，都能找到最精湛且有文化藝術的物件，如手藝復興高訂織品區，涵蓋最經典的寢具系列，如由義大利老師傅展現多年手藝的Wegner韋格納，運用5條繡線展現寢室的立體深度感。Martin迎曦則有刺繡蕾絲，採用全球僅剩數台的50年代半手工蕾絲機製成。

藝術擺飾品區涵蓋多款有價值的工藝，如法國建築師暨漆器大師貝特杭培黎思Bertrand Pélissier的作品、法國諾曼第家族品牌天曜之翼，採用珍珠魚皮、金魚皮等材質，手工鑲貼在ART DECO風格家飾品，在世界各大精品店、飯店中均能看到其作品。

最好入手的趨勢風格織品區，涵蓋床組、地毯、腳踏墊等，簡單小物改變居家氛圍，餐廚用品則有美國金工大師麥可‧艾朗的經典設計餐具，園藝區則能讓愛好花草的人，找到多樣化的花器。

天曜之翼珍珠魚皮收納盒，定價29,800元起。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
天曜之翼珍珠魚皮收納盒，定價29,800元起。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
貝特杭培黎思Bertrand Pélissier漆器，定價20,800元起。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
貝特杭培黎思Bertrand Pélissier漆器，定價20,800元起。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
寬庭倉庫提供消費者、設計師一個找靈感的空間。記者劉小川／攝影
寬庭倉庫提供消費者、設計師一個找靈感的空間。記者劉小川／攝影
LA PERLA Home系列雙人四件組寢具，定價46,800元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
LA PERLA Home系列雙人四件組寢具，定價46,800元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
KUAN'S LIVING Wegner韋格納系列，雙人四件組訂價69,600元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
KUAN'S LIVING Wegner韋格納系列，雙人四件組訂價69,600元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
法國Mis En Demeure德繆高級仿古家具，仿舊櫥櫃定價148,000元起。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
法國Mis En Demeure德繆高級仿古家具，仿舊櫥櫃定價148,000元起。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
KUAN'S LIVING的Martin迎曦，有著古老工藝的刺繡蕾絲，雙人四件組訂價79,600元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供
KUAN'S LIVING的Martin迎曦，有著古老工藝的刺繡蕾絲，雙人四件組訂價79,600元。圖／寬庭美學KUAN’S LIVING提供

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