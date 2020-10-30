大人的彩妝課／學會4個眼妝小技巧 低調變身氣質美女！
比起濃妝豔抹，更多現代女性追求的是「若有似無的妝感」，其實是有下了點功夫，但又感覺不出任何刻意的妝容，最讓人怦然心動了，連身邊好友同事也驚嘆：「妳真的好有氣質」。
不管幾歲都要學的美麗秘訣，從小心機眼妝技巧開始，大師級傳授氣質裸妝畫法，現在大公開！
【絕對變美！氣質眼妝怎麼畫】
在介紹化妝技巧前，我想傳授四個大家一定要記住的原則。即使是化妝新手，只要遵守這些技巧，完妝時就會明顯感受到差異！
● 左右同步：捨去對單邊眼睛的執著，左右同時進行
你是先畫完一隻眼睛的妝、再畫另一隻眼睛的人嗎？很少有人兩隻眼睛形狀大小都一樣，所以如果兩眼分開畫，很容易執著於先上妝的那隻眼睛，接下來另一隻眼睛就很難畫出相同的妝感。因此要左右眼同步驟進行，即使是大小眼的人，也能輕鬆畫出有整體平衡感的眼妝。
● 保持距離：不要太靠近鏡子，能照到兩眼的距離剛剛好
想要左右眼同步進行眼妝，鏡子的距離非常重要，避免畫到最後演變成「見樹不見林」。若總是拘泥於眼線應該要這樣，睫毛應該要那樣……這些執著，會讓你漸漸偏離原本想畫出的感覺。試著把鏡子拿遠，看著全臉，好好確認整體的平衡才重要，化妝的決勝關鍵並不在一隻眼睛或一邊的眉毛，而是整體的印象。
● 先調過色：彩妝一定要先在手背上調色後再上妝
要使用有顏色的彩妝品之前，一定要先在手背「調色」之後再上妝。若是直接上妝，就連專業彩妝師也會失敗。妝一畫上去之後就無法「倒帶」，但可以透過重複蓋上去讓顏色變濃，因此，請先養成在手背上調色的習慣。
（調色：使用有顏色的彩妝時，一定要先在手背上調色之後再上妝。）
● 睜眼確認：上妝、睜眼、確認
一般化妝書上常常會寫著「塗抹至眼窩為止」或「塗抹整個上眼皮」等方法。但每個人眼睛的形狀大小都不同，所以有屬於自己適合的眼妝畫法。上眼妝之後一定要睜開眼睛確認整體妝感。並非一直閉著上妝的那隻眼睛直到畫完為止，要不時去確認睜開眼睛時看起來如何，關於這一點非常重要。
【睫毛膏的塗法】
勝負已經分曉。最後就用折凹30度的睫毛膏輕鬆完妝！
「睫毛膏又暈開了！眼睛下面黑黑的好醜！」這一點是在美妝特訓時，名列前三名的煩惱。說穿了，所有勝負在上睫毛膏前已經分曉，如果已經做到了：把睫毛夾翹後，塗上睫毛底膏，也將多餘底膏用指腹抹去並風乾的話，不論你怎麼塗睫毛膏，它都不會暈成熊貓眼。
● 從睫毛根部開始刷是不變的鐵則
睫毛膏要從睫毛根部開始刷。將睫毛刷放在根部，刷頭左右輕微移動，一邊畫閃電狀、一邊朝睫毛尾段刷出去。較不容易刷到睫毛膏的眼尾處，可以將睫毛刷以垂直方向拿著，沾上一點點睫毛膏，刷上眼尾的睫毛就可以了。
● 達人小技巧：將睫毛刷折彎30度更好用
利用容器的邊緣將睫毛刷凹折30度，就會和睫毛呈現同樣的角度，更容易刷到每一根睫毛！
【以上摘文選自《大人の彩妝課【完全圖解版】》、作者：長井香織、譯者：彭琬婷、出版社：瑞麗美人國際媒體、整理：記者柯意如】
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