「我罵人是要錢的！」泰國娘娘靠直播拯救「明星養老院」

超人氣網紅「泰國娘娘」在網路直播上以「想到什麼就說什麼」的獨特泰式風格，受到網友跟廠商的喜愛。相當喜歡台灣的他，不諱言有考慮未來定居在台灣，目前已有經紀公司的他，最開心可以做自己有興趣的工作賺錢，最近則挑戰演出舞台劇《明星養老院》，將與演藝圈前輩們同台飆戲，劇中的他在養老院打工，但其實主業是頻道追蹤者破百萬的知名網紅，跌破眾明星眼鏡。該戲將於12月4日至6日在高雄文化中心至德堂首演，目前正在密集排練中，泰國娘娘表示：「享受每次排練的機會，每次對戲都會從同劇演員身上學到更多，自我的角色也越來越立體。」

超人氣網紅娘娘接演舞台劇，拚賺錢定居台灣。圖／金星文創提供

多在網路曝光的泰國娘娘，這次將走出電腦螢幕，第一次登上表演廳演出。這齣充滿笑與淚的熟成舞台劇《明星養老院》，描述一群曾經紅極一時、光芒萬丈的資深明星共居在「明星養老院」中，沉浸在自己世界中的養老院如何在現今的網路世代中存活？娘娘將飾演一位靠網路直播拯救一間即將關閉的明星養老院的網紅。曾創下不少膾炙人口的經典妙語，像是「打拋肉加蕃茄就是死罪」、「罵人是要錢的」等也都將入台詞，雖然角色看似他的真實寫照，但泰國娘娘不諱言：「我詮釋的是劇本的角色，真實的我絕對不會去教人家怎麼直播，每個網紅都有自己的風格。」

對於劇中探討「共居」議題，他坦言從小大到在家都有自己的房間，目前已經在台居住4年的他，也是租個人套房。不過前些年前往浙江大學擔任交換學生時，卻讓他更深刻了解到沒辦法跟任何人住在同一個房間。當時，學校安排兩個交換生住同間房，在搬進去同住第一天就渾身不舒服，他開玩笑說：「室友人很好，沒有問題。有問題的是我。」因此，隔天就主動去跟學校申請兩間單人房，僅管單人房的費用較高，他毅然決然地自動掏腰包負擔兩間單人房差價，只為了完全地享受在房間獨處、放空，不被打擾的私領域。所以對於以後如果要與人共居這件事，他現在想都不敢想。

由娛樂教父王偉忠領軍，集結眾多娛樂圈大咖演出的明星養老院，將於12月初在高雄演出。圖／金星文創提供

《明星養老院》以熟年議題結合明星、網紅話題，探討你我都要面對在現今時代下的人生課題：如何學習老？如何懂得與自己相處？活得精彩？本劇集結多位金鐘獎得主及跨界全能藝人群，包括跨界天后郎祖筠、金鐘歌王楊烈、三位金鐘影后黃嘉千、方文琳、范瑞君，以及金鐘入圍的洪都拉斯、陳漢典、優秀音樂劇演員黃浩詠和人氣網紅Alizabeth娘娘等超強卡司，歌舞演出更是一大亮點，特邀金曲獎最佳編曲洪晟文為多首老歌重新編曲，並由聲林之王出道的劉學甫創作主題曲，加上菱格世代DD52成員的舞蹈演出，將重現歌廳秀時代巨星們的絕世風華！