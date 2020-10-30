ITF買什麼？「聯合住宿券」最搶手 現場獨賣莫錯過

ITF台北國際旅展首日，中午開放一般民眾進場，飯店區立即排起長長人龍，主要搶限量住宿券及餐券，業者觀察，不論線上或實體旅展，「集團聯合住宿券」都是搶手商品，主因疫情下國際旅客不來、星級飯店今年降幅大，且聯合住宿券「一券可多用」，更有彈性。

今年聯合住宿券推薦有「凱撒飯店連鎖」住宿券買五送一，門檻降低，折扣下殺至1.6折、每張2,500元。天成飯店集團也有聯合住宿券、五館擇一，1.7折、3,699元。

老爺酒店集團集結旗下11家飯店，推出高達20種住宿及餐券選擇，其中包括2,900元聯合住宿券、1,680聯合餐飲券、新登場的13,200元老爺微環島套券等，優惠最低下殺2.7折。

國泰飯店觀光事業旗下的「和逸」與「慕軒」推品牌聯合住宿券，1.8折、2,500元。福華大飯店線上旅展業績翻倍成長，連鎖住宿券最熱賣，2.1折、2,500元。

力麗觀光聯合住宿券2,999元，可用於台北、日月潭、高雄、墾丁、花蓮與宜蘭等10個據點。

此外，旅展現場獨家、加碼商品也不少。六福旅遊集團除有「六福旅遊集團聯合住宿券2,000元」外，還有現場獨家「六福莊住宿券」可享平日升等；六福萬怡敘日平日午晚餐單人券套組買十送一，平均一張1千元；旅展現場每日限量10張的「四人鴨合宴」4.6折、4,999元也是秒殺商品，今日開展不到一小時就售罄。

旅展現場獨賣商品則有台北君悅的住宿券，4.6折、4,999元，加贈價值3,300元的SPA券，現場還有滿萬送三張下午茶券(約3千元)，等同優惠再打七折，十分划算。