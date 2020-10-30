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起司滿炸！韓國美而美Isaac Toast推「辣炒年糕布丁」
來自韓國，被網友們暱稱為「韓國美而美」的連鎖早餐店「Isaac Toast」，今年秋季特別集結辣炒年糕、起司等元素，推出限定新品「辣炒年糕布丁」，可以嚐到起司瀑布的香濃滋味，11月2日正式登場。
創立於1995年的「Isaac Toast」，在韓國已經有超過800間門市，並於澳門、香港等地均有分店，乃是韓國知名的連鎖早餐品牌。Isaac Toast自2016年引進台灣，目前在桃園、新竹、台中、台南、高雄等地設有門市，全台累積有12間店。Isaac Toast最大的特色，就是以奶油煎烤的吐司，配上特製醬汁與佐料，製作成各有風味的吐司料理，目前在台共有17種產品。
此次Isaac Toast所推出的「辣炒年糕布丁」，是將布丁吐司以奶油煎至金黃後，再鋪上拌入韓式辣醬的年糕與起司絲，最後再放入烤箱中，將起司烤至融化再上桌。品嚐時能夠享受到起司瀑布的食用樂趣。「辣炒年糕布丁」原價每份129元，新品價95元，自11月2日起，於台中惠來店、台中復興店、台中五常店、台中向上南店、台南善化店、台南崇學店、台南安平店、屏東民族店等8間門市販售。
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