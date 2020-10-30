「微縮人生特展」500份豪大大雞排套票搶購一空！

圖/聯合數位文創 提供。

全球首次集結日本微縮「情景王」山田卓司及台灣「微縮模型王」鄭鴻展兩位大師精選多達六十件匠心入魂之作！「微縮人生特展」將於今年12月26日正式在華山1914文創園區東2D盛大展出！主辦單位於30日中午搶先推出限量五百組的「豪大大雞排套票」，開賣不到一小時，隨即搶購一空！

被稱為「情景王」的山田卓司以情景模型聞名，號稱日本藝文界重量級的職業模型師，曾於2010年受邀來台訪問時，以《士林夜市》為題，選中豪大大雞排的攤位進行製作，觀察入微的山田卓司，連熱滾滾的油鍋中雞排載浮載沉的模樣都製作出來，彷彿還能聞到食物的香氣。30日中午一推出的五百組「豪大大雞排套票」，吸引長期喜愛老師作品的粉絲們熱烈搶購，五百組套票瞬間完售！向隅的民眾也不必灰心難過，展覽預售票優惠＄250元，將於11月９日正式啟售，期間購票還有機會抽鄭鴻展老師將推出的新品，千萬不要再錯過了！

本次特展首度將山田老師及鄭鴻展老師兩位台日微縮大師的作品集結來台共同展出，盼以在疫情時期打造不能出國也能感染日本和世風情，展覽現場亦營造出一秒到日本的氛圍，根據兩位大師作品打造出充滿昭和風拍照場景，如臨其境的日本場景及街道，讓人身陷在日本遊歷觀光的錯覺。

「情景王」山田卓司曾於「電視冠軍」中奪下五屆冠軍，作品於日本獲得高度推崇，擅長製作具有寫實風格的情景模型，將各種主題以縮小的立體作品微妙精美的呈現。與山田老師不同的是，台灣「微縮模型王」鄭鴻展，除了曾奪下日本殿堂級微縮模型「濱松微縮大賽」雙料冠軍，擅於利用日常生活可見的廢棄材料，進行舊化表現，創作出縮小十倍「有使用痕跡」，還曾經因為將「垃圾場」微縮作品當作商品販售，在全球造成轟動，賣垃圾創造出無限商機，也讓台灣微縮工藝，躍上國際舞台。

圖/聯合數位文創 提供。

由聯合數位文創舉辦之「山田卓司X鄭鴻展 微縮人生特展」，2020年12月26日至2021年4月５日於華山1914文創園區東2D展出，11月9日中午起，正式啟售預售優惠票$250。請上udn售票網 https://bit.ly/37T9RCl，或洽（02）77216958 #2。