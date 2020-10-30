快訊

驚悚！2歲童從4樓墜下 摔趴地面小手小腳還不停抽動

最新畫面！殺害長榮大學女大生嫌犯移送橋頭地檢署

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「微縮人生特展」500份豪大大雞排套票搶購一空！

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖/聯合數位文創 提供。
圖/聯合數位文創 提供。

圖/聯合數位文創 提供。
圖/聯合數位文創 提供。

全球首次集結日本微縮「情景王」山田卓司及台灣「微縮模型王」鄭鴻展兩位大師精選多達六十件匠心入魂之作！「微縮人生特展」將於今年12月26日正式在華山1914文創園區東2D盛大展出！主辦單位於30日中午搶先推出限量五百組的「豪大大雞排套票」，開賣不到一小時，隨即搶購一空！

被稱為「情景王」的山田卓司以情景模型聞名，號稱日本藝文界重量級的職業模型師，曾於2010年受邀來台訪問時，以《士林夜市》為題，選中豪大大雞排的攤位進行製作，觀察入微的山田卓司，連熱滾滾的油鍋中雞排載浮載沉的模樣都製作出來，彷彿還能聞到食物的香氣。30日中午一推出的五百組「豪大大雞排套票」，吸引長期喜愛老師作品的粉絲們熱烈搶購，五百組套票瞬間完售！向隅的民眾也不必灰心難過，展覽預售票優惠＄250元，將於11月９日正式啟售，期間購票還有機會抽鄭鴻展老師將推出的新品，千萬不要再錯過了！

本次特展首度將山田老師及鄭鴻展老師兩位台日微縮大師的作品集結來台共同展出，盼以在疫情時期打造不能出國也能感染日本和世風情，展覽現場亦營造出一秒到日本的氛圍，根據兩位大師作品打造出充滿昭和風拍照場景，如臨其境的日本場景及街道，讓人身陷在日本遊歷觀光的錯覺。

「情景王」山田卓司曾於「電視冠軍」中奪下五屆冠軍，作品於日本獲得高度推崇，擅長製作具有寫實風格的情景模型，將各種主題以縮小的立體作品微妙精美的呈現。與山田老師不同的是，台灣「微縮模型王」鄭鴻展，除了曾奪下日本殿堂級微縮模型「濱松微縮大賽」雙料冠軍，擅於利用日常生活可見的廢棄材料，進行舊化表現，創作出縮小十倍「有使用痕跡」，還曾經因為將「垃圾場」微縮作品當作商品販售，在全球造成轟動，賣垃圾創造出無限商機，也讓台灣微縮工藝，躍上國際舞台。

圖/聯合數位文創 提供。
圖/聯合數位文創 提供。

由聯合數位文創舉辦之「山田卓司X鄭鴻展 微縮人生特展」，2020年12月26日至2021年4月５日於華山1914文創園區東2D展出，11月9日中午起，正式啟售預售優惠票$250。請上udn售票網 https://bit.ly/37T9RCl，或洽（02）77216958 #2。

日本 雞排 文創

延伸閱讀

日本工業產值季增8.8% 創47年來最大增幅

日本明星頻傳自殺 將開設演藝人員專用諮商窗口

超平價購物天堂！盤點在台灣的道地「日本藥妝店」，免出國也能逛唐吉軻德

城市科大 助學生考日料證照

相關新聞

「我罵人是要錢的！」泰國娘娘靠直播拯救「明星養老院」

超人氣網紅「泰國娘娘」在網路直播上以「想到什麼就說什麼」的獨特泰式風格，受到網友跟廠商的喜愛。相當喜歡台灣的他，不諱言有考慮未來定居在台灣，目前已有經紀公司的他，最開心可以做自己有興趣的工作賺錢，最近則挑戰演出舞台劇《明星養老院》，將與演藝圈前輩們同台飆戲，劇中的他在養老院打工，但其實主業是頻道追蹤者破百萬的知名網紅，跌破眾明星眼鏡。該戲將於12月4日至6日在高雄文化中心至德堂首演，目前正在密集排練中，泰國娘娘表示：「享受每次排練的機會，每次對戲都會從同劇演員身上學到更多，自我的角色也越來越立體。」

「微縮人生特展」500份豪大大雞排套票搶購一空！

「微縮人生特展」將於今年12月26日正式在華山1914文創園區東2D盛大展出！主辦單位於30日中午搶先推出限量五百組的「豪大大雞排套票」，開賣不到一小時，隨即搶購一空！

ITF台北國際旅展首日 五星級飯店餐券搶手、露營車秒殺

「2020 ITF台北國際旅展」今（30）日登場，今年航空公司缺席、旅行社攤位銳減，展場以各大飯店為主角，國旅從綠葉變紅...

ITF買什麼？「聯合住宿券」最搶手 現場獨賣莫錯過

ITF台北國際旅展首日，中午開放一般民眾進場，飯店區立即排起長長人龍，主要搶限量住宿券及餐券，業者觀察，不論線上或實體旅...

起司滿炸！韓國美而美Isaac Toast推「辣炒年糕布丁」

來自韓國，被網友們暱稱為「韓國美而美」的連鎖早餐店「Isaac Toast」，今年秋季特別集結辣炒年糕、起司等元素，推出...

紐約名媛穿出MAX&Co.的知性氣質 吳姍儒、宋米秦跟進美一波

紐約時尚名媛奧莉維亞巴勒莫（Olivia Palermo）散發的知性令人印象深刻，近期她穿上了數套MAX&Co.的202...

U值媒／情攝大師 作品能被批評是一種肯定

不知怎麼的，即使我對攝影領域感到遙遠、對人物寫真相當陌生，甚至，對於漢姆特紐頓幾乎沒有認識，透過這部紀錄片依然能感受到鏡頭底下的溫度，包括他之所以成為「情攝大師」（Helmut Newton: The Bad and the Beautiful）的緣由，即使影片裡沒有太多前言描述。那應該是男人的夢想，當個特別愛拍女人身體的攝影師，而且，在那樣的浪尖上。

全新打造「不可思議怪怪島」10月30日udn售票網獨家搶鮮賣

今年受到疫情影響，無法出國旅遊，出遊選擇性相對減少，又不希望孩子只能關在家，許多父母都在煩惱寒假該帶孩子去哪玩？聯合數位文創聽到父母的心聲，今年寒假將在1914華山文創園區舉辦《不可思議怪怪島》親子體驗展，精心打造海、陸、空主題場景，「飛機」、「叢林」、「火山」、「海洋」等自然生態，搭配解鎖神秘任務，讓小朋友化身為小小探險家，身歷其境感受最刺激有趣的奇幻冒險旅程。

U值媒／把握最佳賞花期 紫色蒜香藤秘境

十月下旬的紫色風暴悄悄在一些民居庭院綻放開來，而位在苗栗通霄楓樹里鄉間，綿延約百尺長的蒜香藤，也成為中部賞蒜香藤最壯觀的地點之一。

許路兒背LONGCHAMP x Pokémon聯名包 皮卡丘吊飾搶鏡

LONGCHAMP日前發表LONGCHAMP x Pokémon聯名系列，開啟寶可夢的時尚旅程，男星林哲熹、歌手婁峻碩和...

台北國際旅展「國旅超熱」！餐券賣翻倍、百萬刷手現身

邁入第34年、為期4天的「2020台北國際旅展」，已於10月30日於南港展覽館展開，共計有地方政府、星級酒店與國外旅遊推...

動態的時間藝術 愛彼X池田亮司展data-verse三部曲終章

當代藝術家宛如明星，擁有文藝、設計、美術領域的超高人氣。日本當代藝術家除村上隆、奈良美智等已成名的大腕，今年在台北市立美...

熱門新聞

情侶AA制男摸半天只掏出54元 女友怒：故意拿錢速度慢

雙颱共舞！「閃電」颱風生成路徑恐往這 明冷空氣報到

噁！台中人氣早餐豬血湯 被突擊檢查這樣來

北捷文湖線跳電搶修中列車延誤 啟動公車接駁人潮塞爆

心理測驗／她在咖啡店還是公司？ 測驗你對現實滿足程度

閃電颱風路徑變數大 彭啟明：有機會發展成大又強颱風

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。