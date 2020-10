「微縮人生特展」500份豪大大雞排套票搶購一空！

不知怎麼的,即使我對攝影領域感到遙遠、對人物寫真相當陌生,甚至,對於漢姆特紐頓幾乎沒有認識,透過這部紀錄片依然能感受到鏡頭底下的溫度,包括他之所以成為「情攝大師」(Helmut Newton: The Bad and the Beautiful)的緣由,即使影片裡沒有太多前言描述。那應該是男人的夢想,當個特別愛拍女人身體的攝影師,而且,在那樣的浪尖上。

2020-10-30 14:45