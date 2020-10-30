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紐約名媛穿出MAX&Co.的知性氣質 吳姍儒、宋米秦跟進美一波
紐約時尚名媛奧莉維亞巴勒莫（Olivia Palermo）散發的知性令人印象深刻，近期她穿上了數套MAX&Co.的2020秋冬系列時裝，特別顯氣質；吳姍儒、黑嘉嘉、宋米秦近期也都詮釋了MAX&Co.服裝，展現不費力的時髦自信。
以MAX IT UP的義式混搭風格現身，奧莉維亞巴勒莫穿上了經典Runway大衣，版型合身、輪廓百搭，適合多種場合的服裝需求，她身上的七○年代復古千鳥紋為秋冬新款，來自特殊紗線染的技巧，優雅的A-line剪裁帶著帥氣瀟灑的輕盈。另一襲天藍色圍裹式風衣，則是輕透的薄紗材質結合百褶工藝，散發溫柔浪漫的情調；此外，撞色拼接不規則百褶裙，取材自晚霞色彩的瑰麗粉橘，不規則襬剪裁增添走動時的層次、飄逸感，也是近期多位女星演繹的裙裝。
吳姍儒就在活動上穿了這件百褶裙，展現小女人的俏麗；棋手黑嘉嘉也穿出了這件百褶裙的甜美青春。而宋米秦則是迷上了粉嫩色系的套裝，以西裝外套、短褲穿出當代女性的優雅；楊千霈在參加金馬執委會活動時，也以MAX&Co.裙裝展現專業自信。MAX&Co. 2020秋冬系列，以勾勒天際的炫彩奇幻為主色調，從清新的湛藍白晝、浪漫的漸層晚霞到靜謐的深藍夜空，都成為服裝的色彩變化，搭配七○年代的鮮明風格，打造現代女子輕鬆迷人的風采。
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