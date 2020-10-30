許路兒背LONGCHAMP x Pokémon聯名包 皮卡丘吊飾搶鏡

LONGCHAMP日前發表LONGCHAMP x Pokémon聯名系列，開啟寶可夢的時尚旅程，男星林哲熹、歌手婁峻碩和女星王淨、李千那、許路兒都在IG曬出聯名包款的穿搭，或在包款懸掛皮卡丘馬術騎士帽鑰匙圈，展現萌可愛的魅力。

王淨身穿黑色寬鬆針織衫、米色寬褲，讓紅色LONGCHAMP x Pokémon Le Pliage Cuir迷你手提包成為亮點；許路兒則是以自有品牌的牛仔風衣外套，搭配黑色款Le Pliage Cuir迷你手提包，運用視覺反差展現長腿優勢；李千那則是以少見的帥氣風格配襯印花款Le Pliage尼龍旅行袋。林哲熹、婁峻碩和泰國男星James Teeradon Supapunpinyo，都以街頭風格配襯LONGCHAMP x Pokémon聯名系列。