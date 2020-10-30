聽新聞
test
0:00 / 0:00
許路兒背LONGCHAMP x Pokémon聯名包 皮卡丘吊飾搶鏡
LONGCHAMP日前發表LONGCHAMP x Pokémon聯名系列，開啟寶可夢的時尚旅程，男星林哲熹、歌手婁峻碩和女星王淨、李千那、許路兒都在IG曬出聯名包款的穿搭，或在包款懸掛皮卡丘馬術騎士帽鑰匙圈，展現萌可愛的魅力。
王淨身穿黑色寬鬆針織衫、米色寬褲，讓紅色LONGCHAMP x Pokémon Le Pliage Cuir迷你手提包成為亮點；許路兒則是以自有品牌的牛仔風衣外套，搭配黑色款Le Pliage Cuir迷你手提包，運用視覺反差展現長腿優勢；李千那則是以少見的帥氣風格配襯印花款Le Pliage尼龍旅行袋。林哲熹、婁峻碩和泰國男星James Teeradon Supapunpinyo，都以街頭風格配襯LONGCHAMP x Pokémon聯名系列。
今年秋冬LONGCHAMP x Pokémon聯名共推出兩系列包款，小羊皮革系列，是以Pokémon寶貝球的配色印上皮卡丘的可愛身影，詮釋法日式混搭的活潑可愛；另一系列是尼龍印花系列包款，包款上有著各式各樣的皮卡丘，是年輕俏皮的詮釋，也展現輕快的旅行風格；此外，還有鑰匙圈、手機殼等小配件，展現Pokémon的迷人電力。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言