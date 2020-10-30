台北國際旅展「國旅超熱」！餐券賣翻倍、百萬刷手現身

邁入第34年、為期4天的「2020台北國際旅展」，已於10月30日於南港展覽館展開，共計有地方政府、星級酒店與國外旅遊推廣單位等1,000個參展攤位參加，總統蔡英文也親臨開幕儀式。儘管受到新冠肺炎疫情影響，今年整體規模不若以往，但是國旅商機大爆發，也帶動各大飯店的住宿、餐飲成績。往年的「餐券雙雄」晶華酒店、寒舍集團，今年線上旅展業績均較去年成長100%；美福大飯店則是一開幕就收到單筆百萬的大單，成為銷售強心針。

全球的旅遊、航空產業，均是此波疫情的前排受災戶，因此今年的旅展喊出「#為觀光人打氣」的口號。總統蔡英文致詞時即指出，本次前來的最重要目的，就是要來為觀光人打氣。另外蔡英文也表示，今年因為疫情，國際旅客的移動幾乎停擺，大部分國家的旅展也都已經停辦。所以可以一起參與台北國際旅展，真的很珍貴。同時也看到台灣旅遊業在逆境中的活力和不屈服的韌性。另外政府陸續推出振興三倍券、安心旅遊補助等方案，帶動旅宿業的正向循環，總計將有1,725萬人次出遊，預計創造出新台幣635億元的觀光效益。

在國旅的發燒之下，各大飯店業者預先起跑的線上旅展，也多已繳出亮眼成績單。晶華酒店線上開賣首日，銷量就已經較去年同期成長100%，加上日前的3日快閃活動，4天業績順利突破千萬。至於寒舍集團的線上旅展，同樣較去年成長100%，其中僅礁溪寒沐的平日住宿券就售出1,200組。君悅酒店在線上旅展同樣已累積千萬業績，同時於旅展推出現場限定的住宿券優惠方案，也成為主力商品之一。