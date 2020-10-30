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全新打造「不可思議怪怪島」10月30日udn售票網獨家搶鮮賣

聯合新聞網 / 聯合數位文創

今年受到疫情影響，無法出國旅遊，出遊選擇性相對減少，又不希望孩子只能關在家，許多父母都在煩惱寒假該帶孩子去哪玩？聯合數位文創聽到父母的心聲，今年寒假將在1914華山文創園區舉辦「不可思議怪怪島」親子體驗展，精心打造海、陸、空主題場景，「飛機」、「叢林」、「火山」、「海洋」等自然生態，搭配解鎖神秘任務，讓小朋友化身為小小探險家，身歷其境感受最刺激有趣的奇幻冒險旅程。

「不可思議怪怪島」集結豐富的自然生態，打造一座奇幻的島嶼，匯聚海陸空三大場景，規劃必玩八大展區，包含：擁有超大飛機溜滑梯的《怪怪島專機》，限時穿越障礙同時蒐集火山能量的《瘋狂火山》區，找出熱帶水果的《神秘叢林》區，要奮力匍匐前進的《擬真沼澤》區、比一比誰的回音傳最遠的《蜿蜒山谷》區，還有可以搭乘深海列車遨遊海底，一覽海洋奇景的《奇幻海洋》區，奇幻海洋區更有《彩繪方舟》可以畫出獨一無二的魚群，以及結合環保議題的《搶救魚群大作戰》遊戲，多元化的玩法與造景讓小朋友能盡情放電，驚喜連連！

「不可思議怪怪島」將於12/26空降台北華山文創園區，自10/30於 udn售票網獨家開賣，預售票220元，11/13全通路啟售，詳情請上官方粉絲專頁官方網站查詢。

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