聽新聞
test
0:00 / 0:00
全新打造「不可思議怪怪島」10月30日udn售票網獨家搶鮮賣
今年受到疫情影響，無法出國旅遊，出遊選擇性相對減少，又不希望孩子只能關在家，許多父母都在煩惱寒假該帶孩子去哪玩？聯合數位文創聽到父母的心聲，今年寒假將在1914華山文創園區舉辦「不可思議怪怪島」親子體驗展，精心打造海、陸、空主題場景，「飛機」、「叢林」、「火山」、「海洋」等自然生態，搭配解鎖神秘任務，讓小朋友化身為小小探險家，身歷其境感受最刺激有趣的奇幻冒險旅程。
「不可思議怪怪島」集結豐富的自然生態，打造一座奇幻的島嶼，匯聚海陸空三大場景，規劃必玩八大展區，包含：擁有超大飛機溜滑梯的《怪怪島專機》，限時穿越障礙同時蒐集火山能量的《瘋狂火山》區，找出熱帶水果的《神秘叢林》區，要奮力匍匐前進的《擬真沼澤》區、比一比誰的回音傳最遠的《蜿蜒山谷》區，還有可以搭乘深海列車遨遊海底，一覽海洋奇景的《奇幻海洋》區，奇幻海洋區更有《彩繪方舟》可以畫出獨一無二的魚群，以及結合環保議題的《搶救魚群大作戰》遊戲，多元化的玩法與造景讓小朋友能盡情放電，驚喜連連！
「不可思議怪怪島」將於12/26空降台北華山文創園區，自10/30於 udn售票網獨家開賣，預售票220元，11/13全通路啟售，詳情請上官方粉絲專頁或官方網站查詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言