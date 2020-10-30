動態的時間藝術 愛彼X池田亮司展data-verse三部曲終章

當代藝術家宛如明星，擁有文藝、設計、美術領域的超高人氣。日本當代藝術家除村上隆、奈良美智等已成名的大腕，今年在台北市立美術館展出並大受好評的日本藝術家池田亮司（Ryoji Ikeda），同樣在東西方都有超高人氣。

愛彼（Audemars Piguet）日前宣佈：將由Vinyl Factory x Fact 負責策劃並籌辦，於倫敦180 The Strand 廣闊的 180 Studios完整呈現池田亮司「data-verse」三部曲的末章，同時這也是這位聲光藝術名家在歐洲史上最大規模的展覽，展期將從11月12日至明年2月28日，期間更將涵蓋多件新作品的全球首度發表，讓人盡情沉浸於池田抽象且充滿無限想像的動態數位宇宙。

今年喊出「Sound Maker」、聚焦於響鬧、三問報時問表的積家（Jaeger-LeCoultre）則邀請瑞士當代藝術家Zimoun創作了全新的「聲音雕塑（sound sculpture）」創作，Zimoun在作品中以簡單的原材料加上經重新改造的工業零件，打造出呈現複雜聲音兼具動態的裝置，進而重新定義關於雕塑、空間與時間的概念。

為了鼓勵人們大膽想像，作品名稱以美術館敘述藝術作品的描述語彙直接命名：「1944 prepared dc-motors, mdf panels 72 x 72 cm, metal discs Ø 8cm, 2020」，中文直譯即為1944個預置直流電機，72 x 72釐米中密度板，直徑8釐米的金屬盤，2020年。裝置聲源的小圓盤出自積家工坊零件，他們各自震動、發出音響，同時令人聯想到積家工坊所在地「汝山谷」大自然環境中的水波、山嵐與一切可能。