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輕鬆入手頂級設計家具、燈具！D&L CASA特賣會65折起
在歲末之際，想要為家裡增添溫暖嗎？那快入手頂級的家具、燈飾，D&L CASA從11月6日至23日，推出家居逸品限款限量特賣，全面65折起。
特賣活動中，精選義大利、丹麥與英國設計家居品牌，包括Alivar、Artemide、Bosa、Erik Jorgensen、CTO、Gallotti ＆ Radice、Knoll、Kartell、Louis Poulsen、Nicoline、Oluce等，超過百餘件家具及燈飾逸品，全面65折起限時特賣，數量有限，以現場展售商品為準。
活動日起從11月6日至23日，每天10～19點，地點在台北市仁愛路三段133號1樓 D&L CASA門市，洽詢電話02－2721－3918。
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