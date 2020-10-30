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只到11/5！天仁喫茶趣ToGo、CHAFFEE 同茶飲第2杯半價
喜愛天仁系列手搖飲鐵粉必看！「天仁茗茶」旗下喫茶趣ToGo及CHAFFEE年度優惠又來了，即日起到11/5推出「全品項相同飲品第2杯半價」活動，強調不限量還可以寄杯，讓熱愛茶飲系的粉絲喝好好滿。
包括「天仁喫茶趣ToGo 」招牌的「913系列」、「珍珠奶茶」、或是「鮮榨水果茶」等等，都在相同茶飲第2杯半價的優惠範圍內；而主打「茶拿鐵」的CHAFFEE門市，也加入「全品項相同茶飲第2杯半價」，必點的靜岡焙茶拿鐵、珍珠紅茶拿鐵、回甘的原茶系列，揪好友一起享用正是時候。活動資訊僅供參考，詳細優惠辦法可上天仁茗茶粉絲團查詢，如有誤植或更動以各門市現場和官方公布為準。
【天仁茗茶-喫茶趣ToGo及CHAFFEE活動資訊】
活動內容：相同茶飲第二杯半價
時間：即日起到 2020 / 11 / 05
地點：全台天仁喫茶趣ToGo及CHAFFEE門市
注意事項：
1、適用寄杯服務，不適用於第三方外送平台。
2、無法與他優惠同時使用，特價品須恢復原價計算。
3、飲品依門市實際提供量為準。
4、點購茶飲時，冰熱須一致，但甜度、冰度、熱度可調整。
活動辦法僅供參考，如有誤植或更動，以天仁官方說明和各門市現場為準。
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