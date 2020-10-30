以月光之名 OMEGA歐米茄新款Trésor月光金腕表
金色總給人優雅、高級、奢華的印象聯想。歐米茄（OMEGA）為其Trésor系列推出三只新設計，並以品牌獨家的「月光金（18K MoonshineTM金）」鍛造。三種款式具有金色表面、白面鑲鑽以及雪花式鑲嵌三種表面。
中性但輕巧的36毫米表殼所使用的「月光金」除了擁有夢幻、饒富聯想的名稱，並在2019年推出。和傳統18K金偏黃的色澤相較，月光金的調性更為輕柔、偏淡，但抗褪色與光澤的能力，則較傳統18K金優異。三款型號的表耳都具備了柔美、尺寸變換的鑽石鑲嵌，同時其中一款的表面並飾有細膩的浮雕絲綢紋路，正與米蘭式金屬鍊帶的高雅、兩兩呼應。
最令人驚豔的則是一款「表面全鑲鑽」、並採用雪花式鑲嵌（snow-setting）的高級珠寶款式，表面錯落有致地鑲嵌上768顆鑽石，宛如凜冬靜夜中的雪景、在靜謐中傳達著神聖與嚴肅。三種型號全數使用了歐米茄4061自動上鍊機芯，表款並提供了五年全球保固，讓奢華與信任，一應俱全。
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