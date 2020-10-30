快訊

曾祝擄殺案凶嫌生日快樂？高市女議員驚：我不認識他

噁！台中人氣早餐豬血湯 整箱豬血未加蓋放地上賣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跨界電競遊戲成顯學！運動、潮牌打造人氣聯名創造話題

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
日本潮牌AAPE BY *A BATHING APE與《英雄聯盟League of Legends》攜手，推出聯名服飾系列。圖／i.t提供
日本潮牌AAPE BY *A BATHING APE與《英雄聯盟League of Legends》攜手，推出聯名服飾系列。圖／i.t提供

根據遊戲、電競和手遊研究公司Newzoo調查，全球電競遊戲市場的規模在2019年就達到了11億美元，而且潛力無限。因為在千禧世代在2020到來時都已成年，具有相當的消費實力，因此運動品牌、潮牌都不敢忽視這塊大餅，紛紛與人氣遊戲聯手，推出限定產品，希冀獲得玩家的共鳴。

近年來奧運、NBA、橄欖球等傳統運動競技的觀眾正在下滑，但電競的觀眾卻正在成長，說明了時代的轉變。向來與年輕群眾貼近的運動品牌、潮牌自然也嗅到了商機，所以才會與擁有廣大玩家的電競遊戲合作，不只有話題還會帶來買氣。日本潮牌AAPE BY *A BATHING APE就與全世界擁有超過1億5,000萬玩家的《英雄聯盟League of Legends》攜手，將遊戲內的角色設計理念與街頭潮流服裝結合。果然一上市就受到歡迎，多數的款式迅速斷碼，拍賣網站也出現了不少代買的服務。

在全球賣出1.4億套的《刺客教條：維京紀元》遊戲，成為REEBOK最新聯名系列。圖／REEBOK提供
在全球賣出1.4億套的《刺客教條：維京紀元》遊戲，成為REEBOK最新聯名系列。圖／REEBOK提供

如同前述，觀看電競比賽的觀眾逐年成長，因此專業玩家組成的電競團隊也就如同藝人一般，受到粉絲的崇拜，甚至部分還有著宛如明星般待遇。拍攝團隊沙龍照或是推出周邊專屬商品，運動品牌當然也不落人後，像是PUMA就與有數十萬追蹤者的人氣電競團隊Cloud9於2019 年簽署贊助合作協議，成為其聯賽隊員的日常、比賽服裝及鞋款的官方贊助商，藉此跨界電競產業將休閒運動專業注入電玩市場。PUMA今年還更進一步的推出包含服飾及配件的Cloud9完勝電競聯名系列穿搭單品，受到新冠疫情影響，在家觀賞電競比賽的人又更多了，據品牌透露，看似小眾市場但買氣並不差。

另外，電玩遊戲華麗炫目的畫面與豐富多變的故事內容，讓許多人們利用數位虛擬途徑，沉浸在各種不同的人生體驗。所以讓REEBOK也選擇與遊戲發行商Ubisoft合作，以在全球賣出1.4億套的《刺客教條：維京紀元》遊戲為主角推出聯名系列，將傳奇故事融入街頭，讓粉絲們可以隨時秀出自己的維京氣魄，相信同樣也能熱銷。

PUMA打造包含服飾及配件的Cloud9完勝電競聯名系列穿搭單品。圖／PUMA提供
PUMA打造包含服飾及配件的Cloud9完勝電競聯名系列穿搭單品。圖／PUMA提供

電競 英雄聯盟 奧運

延伸閱讀

噁！台中人氣早餐豬血湯這樣來？ 再犯最高罰2億元

台股人氣基金 超會賺

大苑子「黑色蜜仙草霜淇淋」限時4日慶萬聖節！人氣手搖通通化身冰品好欠吃

Canada Goose攜手巴黎潮牌、Moose Knuckles邀韓星炒「熱」話題

相關新聞

以月光之名 OMEGA歐米茄新款Trésor月光金腕表

金色總給人優雅、高級、奢華的印象聯想。歐米茄（OMEGA）為其Trésor系列推出三只新設計，並以品牌獨家的「月光金（1...

跨界電競遊戲成顯學！運動、潮牌打造人氣聯名創造話題

根據遊戲、電競和手遊研究公司Newzoo調查，全球電競遊戲市場的規模在2019年就達到了11億美元，而且潛力無限。因為在...

噁！台中人氣早餐「豬血湯」這樣來？再犯最高罰2億元

中部人早餐愛喝豬血湯配乾麵，近來空汙議題，讓這道美食成政治攻防焦點，豬血湯從台中特色小吃躍升成為「清肺」抗空汙美食。台中...

陳冠希親自操刀聯名潮裝、plain-me首度跨界女裝品牌

CLOT推出陳冠希親自操刀設計的Emotionally Unavailable（簡稱 EU）聯名迷你系列，致敬90年代傳...

TAG Heuer完成最後一塊拼圖！限量紀念計時碼表問世

為了慶祝Carrera推出160周年，泰格豪雅（TAG Heuer）呈現紀念計時碼表的最後一塊拼圖「Carrera Sp...

進入數位時代 兩廳院宣布會員制度與售票系統全面升級

兩廳院邁入第33年，兩廳院藝術總監劉怡汝30日宣布，兩廳院正式邁入數位時代，售票系統、官網、會員制度全面升級，明年還將推...

2020年世界最佳100酒吧 台灣三名所上榜確認

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

配偶欄「空白」送1111元海鮮盤！「問鼎」光棍專屬優惠

隨著11月11日「光棍節」即將到來，宮廷火鍋「問鼎」特別推出單身限定優惠。只要4人以上同行，且其中2人的身份證配偶欄為「...

遠百周年慶 寶慶、台南、花蓮接棒

全台遠東百貨周年慶輪番上陣，遠百寶慶、台南大遠百、遠百花蓮店即日起至11月17日登場，天氣逐漸轉涼，秋冬化妝品、家用家電...

星級主廚6手聯彈 譜出山林海味變奏曲

台北首家高樓景觀法菜餐廳Mirawan，力邀兩位炭火的專家——米其林一星餐廳「俺達的肉屋」主廚鍾佳憲、「鳥苑地雞燒」主廚...

2大粵菜名廚攜手！与玥樓「化皮乳豬」入口薄脆又香潤

在今年所公佈的「2020台北台中米其林指南」中，星野集團旗下的「与玥樓」獲得了餐盤推介的肯定。由行政總主廚許光文坐鎮的料...

限時3天 PXGO!全聯線上購「全火鍋」聯名商品限量開賣再加碼贈點

全聯福利中心9月初於台北東區開幕至今話題不斷的「全火鍋」快閃店，除了每天訂位爆滿外，店內販售的「請支援收銀」系列周邊更是...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。