跨界電競遊戲成顯學！運動、潮牌打造人氣聯名創造話題

根據遊戲、電競和手遊研究公司Newzoo調查，全球電競遊戲市場的規模在2019年就達到了11億美元，而且潛力無限。因為在千禧世代在2020到來時都已成年，具有相當的消費實力，因此運動品牌、潮牌都不敢忽視這塊大餅，紛紛與人氣遊戲聯手，推出限定產品，希冀獲得玩家的共鳴。

近年來奧運、NBA、橄欖球等傳統運動競技的觀眾正在下滑，但電競的觀眾卻正在成長，說明了時代的轉變。向來與年輕群眾貼近的運動品牌、潮牌自然也嗅到了商機，所以才會與擁有廣大玩家的電競遊戲合作，不只有話題還會帶來買氣。日本潮牌AAPE BY *A BATHING APE就與全世界擁有超過1億5,000萬玩家的《英雄聯盟League of Legends》攜手，將遊戲內的角色設計理念與街頭潮流服裝結合。果然一上市就受到歡迎，多數的款式迅速斷碼，拍賣網站也出現了不少代買的服務。

在全球賣出1.4億套的《刺客教條：維京紀元》遊戲，成為REEBOK最新聯名系列。圖／REEBOK提供

如同前述，觀看電競比賽的觀眾逐年成長，因此專業玩家組成的電競團隊也就如同藝人一般，受到粉絲的崇拜，甚至部分還有著宛如明星般待遇。拍攝團隊沙龍照或是推出周邊專屬商品，運動品牌當然也不落人後，像是PUMA就與有數十萬追蹤者的人氣電競團隊Cloud9於2019 年簽署贊助合作協議，成為其聯賽隊員的日常、比賽服裝及鞋款的官方贊助商，藉此跨界電競產業將休閒運動專業注入電玩市場。PUMA今年還更進一步的推出包含服飾及配件的Cloud9完勝電競聯名系列穿搭單品，受到新冠疫情影響，在家觀賞電競比賽的人又更多了，據品牌透露，看似小眾市場但買氣並不差。

另外，電玩遊戲華麗炫目的畫面與豐富多變的故事內容，讓許多人們利用數位虛擬途徑，沉浸在各種不同的人生體驗。所以讓REEBOK也選擇與遊戲發行商Ubisoft合作，以在全球賣出1.4億套的《刺客教條：維京紀元》遊戲為主角推出聯名系列，將傳奇故事融入街頭，讓粉絲們可以隨時秀出自己的維京氣魄，相信同樣也能熱銷。