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噁！台中人氣早餐「豬血湯」這樣來？再犯最高罰2億元
中部人早餐愛喝豬血湯配乾麵，近來空汙議題，讓這道美食成政治攻防焦點，豬血湯從台中特色小吃躍升成為「清肺」抗空汙美食。台中市食品藥物安全處今天說，日前獲檢舉，台中市東興市場附近豬血湯所用的豬血衛生堪虞。食安處稽查發現，林姓女攤商向李姓供應商批貨後，將整箱豬血放在地上販售，也沒加蓋，當場勸導改善，並將不定期突擊檢查，若再被查到違規，將依食安法開罰，最高罰2億元。環保局稽查大隊也將派員稽查，若有汙染環境情況，依廢棄物清理罰鍰，並要求限期改善，若未遵循，將按日連續開罰。
台中市食安處說明，食安處獲報後，10月14日晚間、10月15日早上均派員前往稽查，查獲販售豬血的林姓女流動攤商向李姓供應商批貨，供應商通常於凌晨1時至3時下貨，稽查人員發現販售食品未良好完整遮蓋，也未離地放置，當場勸導攤販立刻改善，為防止攤商再犯，近期將不定期前往稽查，若查獲有違反食品良好衛生規範準則相關情事，將依食安法第44條處辦，屆時如未通過複查，將處6萬元至2億元罰鍰。
環保局稽查大隊長羅文龍說，市府將派員無預警稽查，若查確業者任由血水四處亂流等污染環境情況，會依廢棄物清理法第27條，處1200元至6000元罰鍰，並要求限期改善，若未遵循，將按日連續開罰。
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