陳冠希親自操刀聯名潮裝、plain-me首度跨界女裝品牌

CLOT推出陳冠希親自操刀設計的Emotionally Unavailable（簡稱 EU）聯名迷你系列，致敬90年代傳奇女子樂團TLC的代表性專輯《CrazySexyCool》，彰顯了可愛俏皮與潮流結合的風格。時尚品牌plain-me則在成立15年後，首度與女裝品牌mouggan合作，打造男、女皆可穿搭的創意之作。

曾經創作過許多膾炙人口的名曲如《No Scrubs》、《Waterfalls》和 《Creep》的女子樂團TLC，成為EU創辦人陳冠希成長時不可或缺的記憶之一。因此，與CLOT聯名的系列，便以其經典專輯《CrazySexyCool》來命名，陳冠希也親自設計，推出七款帶有CLOT和EU代表性設計的單品。聯名系列設計，延續了陳冠希對傳統文化推崇，將EU現代主義浪漫美學融入，因此可見到T恤、連帽上衣帶有陰陽八卦圖、EU招牌圖案「融化的心」，連CrazySexCool的縮寫CSC也在其中，並保留雙品牌一貫的街頭趣味與惡搞性。

plain-me共同創辦人Tim（左一）和穿搭部落客大饅大力（右）演繹與mouggan跨界合作系列服飾。圖／plain-me提供

成立15年的plain-me今年有著不少跨界合作款，最新的聯名就是首度與穿搭部落客大饅大力創辦的服飾品牌mouggan攜手，推出一系列滿足不同風格所需的日常服裝。聯名系列以鬆身輪廓、大地色系與層次搭配等元素貫穿，並由兩個團隊共同企劃男、女裝、中性款式，當中包含mouggan與plain-me各自獨賣款。像是重磅寬版T恤、立體織紋毛衣或是呼應季節感的羊毛混紡CPO外套、長版風衣外套，與立體多口袋鋪棉外套，都是在plain-me才買得到。

EU與CLOT聯名的系列，以傳奇女子樂團TLC經典專輯《CrazySexyCool》來命名。圖／CLOT提供

EU與CLOT聯名系列T恤2,580元。圖／CLOT提供

mouggan與plain-me聯名桃絨落地寬褲2,080元。圖／plain-me提供

mouggan與plain-me聯名立體多口袋鋪棉外套3,380元。圖／plain-me提供

EU與CLOT聯名系列連帽上衣4,680元。圖／CLOT提供

mouggan與plain-me聯名Oversized立體織紋毛衣1,980元。圖／plain-me提供