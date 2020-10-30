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噁！台中人氣早餐豬血湯這樣來？ 再犯最高罰2億元

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中特色小吃豬血湯因空汙議題，躍升成為「清肺」抗空汙美食。圖為示意圖。記者趙容萱／攝影
台中特色小吃豬血湯因空汙議題，躍升成為「清肺」抗空汙美食。圖為示意圖。記者趙容萱／攝影

中部人早餐愛喝豬血湯配乾麵，近來空汙議題，讓這道美食成政治攻防焦點，豬血湯從台中特色小吃躍升成為「清肺」抗空汙美食。台中市食品藥物安全處今天說，日前獲檢舉，台中市東興市場附近人氣早餐豬血湯所用的豬血販售攤直接把豬血放在地上箱子裡，且沒有蓋上蓋子，長時間與空氣接觸，衛生堪虞。

食安處在10月15日已派員到場稽查，發現的確有流動攤販向大盤批貨後，將整箱豬血放在地上販售，已當場勸導改善，並將不定期突擊檢查，若再被查到違規，將依食安法開罰，最高罰2億元。

台中市食安處說明，食安處獲報後，到場稽查發現，此處為流動的攤販，常向大盤批來豬血，大約凌晨1時許到貨後，清晨6時許陸續售出，供貨對象，包括菜攤、麵攤或者一般的散客。販售的豬血沒有完整的遮蓋，也沒有離地放置，涉違法食安法，當場即勸導攤販立刻改進，並不定期前往稽查，若再查獲犯行，將依食安法開罰。

食安 台中市

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