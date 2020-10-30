TAG Heuer完成最後一塊拼圖！限量紀念計時碼表問世

為了慶祝Carrera推出160周年，泰格豪雅（TAG Heuer）呈現紀念計時碼表的最後一塊拼圖「Carrera Sport H02腕表」。日系高級鐘表品牌Grand Seiko則以製表工坊所在地，岩手山朝霞的意象為元素，打造60周年限定表款，同樣讓藏家驚豔。

即便遇到疫情攪局，TAG Heuer歡慶Carrera系列問世160周年的紀念表款，並沒有因此而延後推出。從年初的Carrera 160周年銀色限量表款、六月時曝光的Carrera 160周年Montreal限量版表款，以及最新的Carrera Sport H02 160周限量腕表，每一款都是在向品牌的計時碼表、支持賽車運動歷史致敬。以1965年的Heuer Carrera Dato 45骨董表為靈感，忠實呈現日期窗位於12點鐘位置的設計，不同的是TAG Heuer讓新表款多了速度感，加入過去沒有的計時表圈，還在分鐘、小時的小表盤填入與主表盤的對比色；同樣的概念運用在紅漆中央計時秒針，提升表款辨時功能。分別提供藍、白雙色表面，皆搭載Heuer 02計時機芯，限量1,860只，旨在向表廠建立年份致意。

Grand Seiko以岩手山朝霞的意象為元素，打造60周年表款，不鏽鋼表殼、表鍊，限量2,500只，約16萬5,000元。圖／Grand Seiko提供

同樣以新表款向製表工坊致敬的還有Grand Seiko，今年是品牌創立的60周年，因此陸續打造了不少紀念款。最新的一只60周年限量表，便以工坊所在地能見到岩手山朝霞為意象，把黑夜即將結束，黎明到來的片刻，化作腕表自動盤上的一道紅圈與象徵深夜的藍。此次，Grand Seiko少見的在自動上鍊盤上做文章，使用經過陽極氧化成藍色的鈦金屬，結合邊緣高比重的鎢金屬，全幅的造型具備了更高的彈性與吸震性，因此能減少受外力衝擊時而變形的機率。品牌利用洗鍊方式表現腕表與日本地方精神的連結與淵源，繼內斂又別緻。

泰格豪雅Carrera Sport H02計時碼表，不鏽鋼表殼、表鍊，搭配藍色陶瓷表圈，約19萬5,200元。圖／TAG Heuer提供

Grand Seiko把黑夜即將結束，黎明到來的片刻，化作腕表自動盤上的一道紅圈與象徵深夜的藍。圖／Grand Seiko提供