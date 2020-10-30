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進入數位時代 兩廳院宣布會員制度與售票系統全面升級

聯合報 / 記者陳宛茜／ 台北即時報導
兩廳院會員制度比較表。圖／兩廳院提供
兩廳院會員制度比較表。圖／兩廳院提供

兩廳院邁入第33年，兩廳院藝術總監劉怡汝30日宣布，兩廳院正式邁入數位時代，售票系統、官網、會員制度全面升級，明年還將推出第一個以5G製作的新形態戲劇計畫。

面對疫情與5G的誕生，兩廳院正式宣告邁入數位時代。劉怡汝表示，兩廳院除了將建置15年的官網與會員制度升級，並獲得8000萬前瞻計畫預算進行為期兩年的5G計畫。一旦建置完成，兩廳院的表演將可打造場館的「第二現場」，讓場館外的觀眾也可以立即欣賞兩廳院節目；而需要高速網路、讓視障聽障觀眾無時差欣賞表演節目的口述影像、情境字幕，或是更高科技的AR、VR、5G節目，都可以在兩廳院完成。

兩廳院售票系統也將在11月19日正式轉為文化生活售票平台，啟動試營運，銷售內容也將擴大至表演、視覺、電影、文創等不同領域。此一新的售票平台將把兩廳院「場館會員」與「售票系統會員」分開，因應各自特性、消費習慣以及需求提供服務。未來，高度使用兩廳院場館演出（含主辦及非主辦）及設施的觀眾，可以加入「場館會員」，以獲得更貼近場館的服務與活動優惠。至於文化跨領域消費者，或非兩廳院場館的使用者，則可以加入「售票系統會員」，將會獲得更符合實際需求的服務。

此外，兩廳院之友會員制度也將升級，目前兩廳院之友會員數約35000人，新制將依消費歷程升級為「廳院人」、「廳院迷」，以及21歲下青年專屬免費的「廳院青」。會員制過往是以點數累積作為續會標準，新制則以兩廳院場館場次（不限節目、活動）為主，不限金額的累積，更快達到續會標準，而且場館節目看越多、折扣券送越多。只要到兩廳院新官網完成會員綁定，即自動加贈1年場館會籍，而青年會員除了免費入會及屆齡贈送付費會員一年外，將可參與各類推廣活動，鼓勵青年接近表演藝術與兩廳院。

兩廳院全新官網將不只有節目訊息，還有活動、文章、影片與藝術教育推廣教案等，開放大眾使用或下載運用。同時也加強兩廳院導覽頁面，除了方便報名導覽活動之外，以沈浸式專題網頁介紹場館，也加入共融平權設計思維，無論在無障礙瀏覽、辨色、字級上都較過往升級，並與台北市視障家長總會經過多次反覆測試與修改介面，使大眾可以從官網找到與表演藝術接觸的一條新路徑。

●兩廳院官網https://npac-ntch.org/zh/；兩廳院會員https://reurl.cc/x0ogRe

兩廳院藝術總監劉怡汝宣布兩廳院進入數位時代的計畫。記者陳宛茜/攝影
兩廳院藝術總監劉怡汝宣布兩廳院進入數位時代的計畫。記者陳宛茜/攝影

兩廳院售票 青年

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