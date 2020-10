2020年世界最佳100酒吧 台灣三名所上榜確認

2020年「世界最佳50酒吧(The World's 50 Best Bars)」名單即將於11月5日公佈,今日則率先於網站公布Top 51-100的得獎名單。其中台灣知名酒吧AHA Saloon(56)、Bar Mood(81)與Draft Land(93)皆為首度入榜,一次拿下三席佳績,為台灣調酒產業、再添全新歷史一頁。

從2009年開始運作的The World's 50 Best Bars,由全球500位調酒、品飲專業人士共同評鑑,旨在表揚調酒產業中不同國家、城市的佼佼者,並由沛綠雅(Perrier)所贊助。其中AHA Saloon在2017年已經入圍Asia's 50 Best Bars,並在2020年拿下第10名,而「吧沐Bar Mood」則在2020年Asia's Best Bars也有第13名佳績,同樣表現亮眼。

值得一提的是:今年亞洲50大名單中,「Indulge Experimental Bistro實驗創新餐酒館」拿下第四名高評、但並未出現在目前公佈、世界51至100的排名中,而2020年世界最佳50的名單,則將於下周11月5日(四)採線上頒獎形式,「Indulge Experimental Bistro實驗創新餐酒館」是否有機會一舉拿下世界Top 50席位?也令人格外期待。

主張「雞尾酒生活化」的Draft Land,今年並開設日間生活空間Daily by Draft Land、開啟全新可能。圖 / 翻攝自Draft Land instagram帳號。提醒您:喝酒不開車、開車不喝酒。 今年拿下亞洲50大第4名的「Indulge Experimental Bistro實驗創新餐酒館」是否有機會一舉跨入世界Top 50的席位?格外令人期待。圖 / 翻攝自Indulge Experimental Bistro臉書專頁。提醒您:喝酒不開車、開車不喝酒。

