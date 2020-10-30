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2020年世界最佳100酒吧 台灣三名所上榜確認

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
今年不止首次獲得世界最佳酒吧Top 100肯定，AHA Saloon本周並獲台灣Bar Industry Award「最佳團隊」獎項。圖 / 翻攝自AHA Saloon instagram帳號。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
今年不止首次獲得世界最佳酒吧Top 100肯定，AHA Saloon本周並獲台灣Bar Industry Award「最佳團隊」獎項。圖 / 翻攝自AHA Saloon instagram帳號。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

2020年「世界最佳50酒吧（The World's 50 Best Bars）」名單即將於11月5日公佈，今日則率先於網站公布Top 51-100的得獎名單。其中台灣知名酒吧AHA Saloon（56）、Bar Mood（81）與Draft Land（93）皆為首度入榜，一次拿下三席佳績，為台灣調酒產業、再添全新歷史一頁。

從2009年開始運作的The World's 50 Best Bars，由全球500位調酒、品飲專業人士共同評鑑，旨在表揚調酒產業中不同國家、城市的佼佼者，並由沛綠雅（Perrier）所贊助。其中AHA Saloon在2017年已經入圍Asia's 50 Best Bars，並在2020年拿下第10名，而「吧沐Bar Mood」則在2020年Asia's Best Bars也有第13名佳績，同樣表現亮眼。

值得一提的是：今年亞洲50大名單中，「Indulge Experimental Bistro實驗創新餐酒館」拿下第四名高評、但並未出現在目前公佈、世界51至100的排名中，而2020年世界最佳50的名單，則將於下周11月5日（四）採線上頒獎形式，「Indulge Experimental Bistro實驗創新餐酒館」是否有機會一舉拿下世界Top 50席位？也令人格外期待。

主張「雞尾酒生活化」的Draft Land，今年並開設日間生活空間Daily by Draft Land、開啟全新可能。圖 / 翻攝自Draft Land instagram帳號。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
主張「雞尾酒生活化」的Draft Land，今年並開設日間生活空間Daily by Draft Land、開啟全新可能。圖 / 翻攝自Draft Land instagram帳號。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
今年拿下亞洲50大第4名的「Indulge Experimental Bistro實驗創新餐酒館」是否有機會一舉跨入世界Top 50的席位？格外令人期待。圖 / 翻攝自Indulge Experimental Bistro臉書專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
今年拿下亞洲50大第4名的「Indulge Experimental Bistro實驗創新餐酒館」是否有機會一舉跨入世界Top 50的席位？格外令人期待。圖 / 翻攝自Indulge Experimental Bistro臉書專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

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