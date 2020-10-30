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配偶欄「空白」送1111元海鮮盤！「問鼎」光棍專屬優惠

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
凡滿足活動條件，即可獲贈價值1,111元的海鮮拼盤。圖／問鼎提供
凡滿足活動條件，即可獲贈價值1,111元的海鮮拼盤。圖／問鼎提供

隨著11月11日「光棍節」即將到來，宮廷火鍋「問鼎」特別推出單身限定優惠。只要4人以上同行，且其中2人的身份證配偶欄為「空白」，滿額即贈送「挪威鮮鮭魚」；4人均空白者，即贈價值1,111元的綜合海鮮盤，一次品嚐斯里蘭卡花蟹、丹麥A級松阪豬等海陸食材。另外問鼎也新推出「剝皮辣椒蛤蠣雞湯」，為單身者暖心又暖身。

了解民眾冬令進補的需求，「問鼎」除了供應有招牌的麻辣鍋底，還有宮廷養生鍋、黃金蜆鍋、胡椒豬肚雞鍋、宮廷花雕雞鍋等不同的湯底供民眾選擇。11月還限期推出快閃的「剝皮辣椒蛤蠣雞鍋」，選用花蓮鳳林的剝皮辣椒、東石蛤蠣、土雞，搭配青蔥、蒜仁、紅棗等蔬菜共同燉煮上桌，帶有清爽鮮甜的滋味，適合冬季暖身。11月1日至11月30日期間，民眾加價128元，即可升級「剝皮辣椒蛤蠣雞鍋」，採預約制，每日售完為止。

另外在11月1日至11月30日期間，問鼎推出單身獨享優惠。活動期間內，4成人以上同行，至少提前1天預約，同桌每成人消費達800元以上，並出示身份證，只要2人的「配偶欄為空白」，贈送價值360元的「挪威鮮鮭魚」；4人則贈送包含斯里蘭卡花蟹、丹麥A級松阪豬、東石大蛤、深海金目鱸魚、台灣鯛魚、野生草蝦的綜合海鮮，每套價值1,111元。另外含當月壽星4成人以上同行，提前至少1天預約訂位，每成人消費滿額800元，即可獲贈「10盎司生日肉蛋糕」，價值680元。

問鼎供應有宮廷養生鍋、剝皮辣椒蛤蠣雞鍋等不同湯底。圖／問鼎提供
問鼎供應有宮廷養生鍋、剝皮辣椒蛤蠣雞鍋等不同湯底。圖／問鼎提供
11月限時推出的「剝皮辣椒蛤蠣雞鍋」。圖／問鼎提供
11月限時推出的「剝皮辣椒蛤蠣雞鍋」。圖／問鼎提供

挪威 海鮮 斯里蘭卡

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