配偶欄「空白」送1111元海鮮盤！「問鼎」光棍專屬優惠

隨著11月11日「光棍節」即將到來，宮廷火鍋「問鼎」特別推出單身限定優惠。只要4人以上同行，且其中2人的身份證配偶欄為「空白」，滿額即贈送「挪威鮮鮭魚」；4人均空白者，即贈價值1,111元的綜合海鮮盤，一次品嚐斯里蘭卡花蟹、丹麥A級松阪豬等海陸食材。另外問鼎也新推出「剝皮辣椒蛤蠣雞湯」，為單身者暖心又暖身。

了解民眾冬令進補的需求，「問鼎」除了供應有招牌的麻辣鍋底，還有宮廷養生鍋、黃金蜆鍋、胡椒豬肚雞鍋、宮廷花雕雞鍋等不同的湯底供民眾選擇。11月還限期推出快閃的「剝皮辣椒蛤蠣雞鍋」，選用花蓮鳳林的剝皮辣椒、東石蛤蠣、土雞，搭配青蔥、蒜仁、紅棗等蔬菜共同燉煮上桌，帶有清爽鮮甜的滋味，適合冬季暖身。11月1日至11月30日期間，民眾加價128元，即可升級「剝皮辣椒蛤蠣雞鍋」，採預約制，每日售完為止。