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星級主廚6手聯彈 譜出山林海味變奏曲

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「俺達的肉屋」主廚鍾佳憲的「澳洲和牛牛舌、白木耳和牛高湯」。圖／MiraWan提供。
「俺達的肉屋」主廚鍾佳憲的「澳洲和牛牛舌、白木耳和牛高湯」。圖／MiraWan提供。

台北首家高樓景觀法菜餐廳Mirawan，力邀兩位炭火的專家——米其林一星餐廳「俺達的肉屋」主廚鍾佳憲、「鳥苑地雞燒」主廚湯仲鴻，於11月20日與27日兩天的晚餐聯手獻藝，展現材料與能量的多變性，融入不同的料理技巧，詮釋迷人原始的山林海味。包含酒飲的套餐價新台幣6,800元+10%，限量60席次。

MiraWan主廚鄭裕錞在法國料理的架構下，運用不同烹飪方式與技巧，統整此次餐會菜單。讓三位帶著不同廚藝基底的主廚，以精湛的技術，碰撞出一場山林海味的趣味對話。

鄭裕錞表示：「這場以炭為主題的餐會，將展現這個材料的多元風貌，將用炭這材料去延伸發展，不只使用木炭做燒烤，而有更多炭、火與食材間的對話，或者把炭轉變為食材的一部分，或者利用炭火的意像概念進行創作。」

鄭裕錞的「帕修斯雞虎蝦捲、威士忌荷蘭醬」，並非直接將食材進行炭烤，而是使用陳年於經過燻烤的褐色橡木桶中的威士忌入菜。選用育肥180天的帕修斯醃雞，肉質細緻氣味鮮甜同時帶有口感的雞胸，包覆彈牙虎蝦，軟滑的雞肉慕斯搭配著鮮蝦與培根，濃郁柔滑的威士忌荷蘭醬，蛋黃與奶油完美融合的黃金醬汁層次迷人，帶著烘烤杏仁、咖啡豆的香氣，質樸卻透著細緻，繁複中有純粹。

主廚鐘佳憲的「澳洲和牛牛舌、白木耳和牛高湯」，使用澳洲進口混血的和牛牛舌，僅採用精華的舌根部位，以厚切方式呈現。先以鹽之花及胡椒調味，炭火燒烤，再搭配日本和牛修清下的筋肉熬煮10小時的「夢幻牛肉湯」，將高湯加入打碎的白木耳，使高湯呈現更加濃稠的質地，牛舌沾附一同品嚐，既是高湯又有似醬汁扒附的效果，風味更佳濃縮，與軟嫩中帶點脆彈口感的厚切牛舌一同品嚐，風味極佳。

而主廚湯仲鴻的「雲林土雞胸、北海道海膽、冠軍越光米」，以握壽司的手法詮釋這道料理，先將雞胸使用昆布醃製後，增添其鹹鮮風味，以使用低溫烹調的手法，保持雞肉的嫩度與水份。拌入覆盆子醋的雲林冠軍越光米，帶著後味香甜強勁的白米，融合北海道海膽的華麗甘醇，與雞肉的纖細純粹，在華麗中透著不同層次的純淨甘甜。

「鳥苑地雞燒」主廚湯仲鴻的「雲林土雞胸、北海道海膽、冠軍越光米」。圖／MiraWan提供。
「鳥苑地雞燒」主廚湯仲鴻的「雲林土雞胸、北海道海膽、冠軍越光米」。圖／MiraWan提供。
「MiraWan」主廚鄭裕錞的「帕修斯雞虎蝦捲、威士忌荷蘭醬」。圖／MiraWan提供。
「MiraWan」主廚鄭裕錞的「帕修斯雞虎蝦捲、威士忌荷蘭醬」。圖／MiraWan提供。
「俺達的肉屋」主廚鍾佳憲、「MiraWan」主廚鄭裕錞、「鳥苑地雞燒」主廚湯仲鴻（左至右）。圖／MiraWan提供。
「俺達的肉屋」主廚鍾佳憲、「MiraWan」主廚鄭裕錞、「鳥苑地雞燒」主廚湯仲鴻（左至右）。圖／MiraWan提供。

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