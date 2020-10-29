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長榮大學外籍生遭殺害棄屍遺體尋獲 梁姓男子坦承犯案

2大粵菜名廚攜手！与玥樓「化皮乳豬」入口薄脆又香潤

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
化皮乳豬全體，每隻7,200元。記者陳睿中／攝影
化皮乳豬全體，每隻7,200元。記者陳睿中／攝影

在今年所公佈的「2020台北台中米其林指南」中，星野集團旗下的「与玥樓」獲得了餐盤推介的肯定。由行政總主廚許光文坐鎮的料理團隊，除了供應有藤椒油鮑片玉女瓜、經典美極生抽國王大蝦、骨膠原菜膽花膠童雞湯等大小粵菜料理之外，今年9月，還加入了前台北世貿聯誼社行政總主廚鍾德成的助力，帶來潮州滷水、化皮乳豬等拿手菜色。其中以直火碳烤而成的化皮乳豬，更已成為与玥樓的明星菜餚。

出生香港的許文光，曾於寒舍集團任職二十餘年，擅長將經典粵菜以創新手法展現，包括炸子雞、雞粥燉厚花椒、紅燒乾鮑等菜餚，均是許文光的拿手料理。至於鍾德成自台北世貿聯誼社行政總主廚一職退休後，在2020年9月受邀，加入与玥樓團隊，並以豐富的餐飲經驗，掌管燒臘、滷水等關鍵料理。

此次与玥樓所規劃的「經典不敗．精選之粵」菜單，即是以鍾德成拿手的「化皮乳豬」作為主打亮點。此道菜選用生長30天內、重5公斤以下的屏東麝香黑毛豬為主角，經過醃漬、燙水、刷醬、爐燒、碳烤等繁複手法調理，不僅調料是獨家比例配方，碳烤時也透過精準的火候掌握，以直火燒烤的方式，將豬皮燒出宛若芝麻粒般的「麻皮」的效果，入口薄脆酥爽還帶有些許滑潤脂肪，尤其脖頸、後腰處的豬皮，油脂更豐，吃起來十分過癮。豬頭還可製作成「傳統乳豬頭燉熬百果腐竹粥」，帶來暖身的滋潤感。化皮乳豬全體，每隻售價7,200元。

在潮州，每位滷水師傅都有專屬的制滷秘訣。隨著鍾德成的到來，也迎來其獨家的「潮州滷水」。鵝肉、鴨血、豆腐、鵝腸等食材，各是調理的有滋有味，且不失本身質地，亦是許多饕客的心頭好，每例780元。除此之外，擅長鮑魚、花膠料理的許文光，一道「骨膠原菜膽花膠童雞湯」，將花膠與雞肉共同熬煮，各取其鮮，粥面漾著薄薄一層的清澈油脂，帶來豐潤不膩的食趣，軟嫩的娃娃菜，也是甘甜，每鍋2 ,380元。新設計的「藤椒油鮑片玉女瓜」，將鮑片、去皮小黃瓜以藤椒油提味，香麻微辛，還帶有些許甜度，每份580元。其他如韭菜皮蛋鬆、蒜茸炒翼豆、經典美極生抽國王大蝦、油浸鮮活筍殼魚等菜色，也均各具水準。

与玥樓自點心到宴席菜色均有供應，10人桌菜自13,800元起，亦可客製化設計。有意入門嘗鮮者，也有5款外帶便當可供選擇，每盒均為198元。業者透露，便當乃是配合防疫時期所設計產品，一日最高可販售超過1,300盒，甚至還有企業指定，由員工搭乘高鐵送便當至南港，可見其魅力。

鮮活沙母蟹黃粉絲煲，時價。記者陳睿中／攝影
鮮活沙母蟹黃粉絲煲，時價。記者陳睿中／攝影
使用化皮乳豬豬頭所製作的「傳統乳豬頭燉熬百果腐竹粥」。記者陳睿中／攝影
使用化皮乳豬豬頭所製作的「傳統乳豬頭燉熬百果腐竹粥」。記者陳睿中／攝影
骨膠原菜膽花膠童雞湯，每鍋2 ,380元。記者陳睿中／攝影
骨膠原菜膽花膠童雞湯，每鍋2 ,380元。記者陳睿中／攝影
經典美極生抽國王大蝦，每份450元。記者陳睿中／攝影
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