限時3天 PXGO!全聯線上購「全火鍋」聯名商品限量開賣再加碼贈點

全聯福利中心9月初於台北東區開幕至今話題不斷的「全火鍋」快閃店，除了每天訂位爆滿外，店內販售的「請支援收銀」系列周邊更是引爆搶買潮。訂不到位沒關係，眼尖的全聯忠實顧客一定有發現，最近門市架上默默出現了「全火鍋」湯底包，買回家就能隨時開鍋！

為了滿足消費者購買需求，全聯宣布自10月30日至11月1日止，限時3天於電商平台「PXGO!全聯線上購」限量開賣「全火鍋」聯名系列3款商品，更祭出會員專屬福利回饋，只要使用PX Pay支付購買3款商品，即加碼送福利點。