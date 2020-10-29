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限時3天 PXGO!全聯線上購「全火鍋」聯名商品限量開賣再加碼贈點

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
在PXGO!上購買全火鍋話題夯品，用PX Pay支付限時加碼再送福利點。圖／全聯福利中心提供
在PXGO!上購買全火鍋話題夯品，用PX Pay支付限時加碼再送福利點。圖／全聯福利中心提供

全聯福利中心9月初於台北東區開幕至今話題不斷的「全火鍋快閃店，除了每天訂位爆滿外，店內販售的「請支援收銀」系列周邊更是引爆搶買潮。訂不到位沒關係，眼尖的全聯忠實顧客一定有發現，最近門市架上默默出現了「全火鍋」湯底包，買回家就能隨時開鍋！

為了滿足消費者購買需求，全聯宣布自10月30日至11月1日止，限時3天於電商平台「PXGO!全聯線上購」限量開賣「全火鍋」聯名系列3款商品，更祭出會員專屬福利回饋，只要使用PX Pay支付購買3款商品，即加碼送福利點。

活動期間內「全火鍋 × 康乃馨醫療級口罩」，每位會員限購1盒，每天限量2,000盒，再加碼送50點；由名廚聖凱師親自調配的「全火鍋 × 聖凱師-秘製黃金比例麻辣鍋火鍋湯底」，線上買3包只要477元，能分批取貨、比門市買更便宜，還再加碼送150點；至於日本製造、與全火鍋店內使用煮鍋同款的「柳宗理南部鐵器雙耳淺鍋」，導熱效果佳可迅速煮出完美熟度，特惠價只要3,939元（原價8,380元），等於打了4.7折，線上預購可直接宅配到家，再加碼送1,000點。點數回饋可累計，單卡單日贈點上限10,000福利點。

「全火鍋」快閃店注入全聯隱性資產「請支援收銀」概念，還與名店、名物、名設計師跨界合作，打造全新火鍋體驗。圖／全聯福利中心提供
「全火鍋」快閃店注入全聯隱性資產「請支援收銀」概念，還與名店、名物、名設計師跨界合作，打造全新火鍋體驗。圖／全聯福利中心提供
「PXGO!全聯線上購」限時3天開賣3款「全火鍋」話題夯品。圖／全聯福利中心提供
「PXGO!全聯線上購」限時3天開賣3款「全火鍋」話題夯品。圖／全聯福利中心提供

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