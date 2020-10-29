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絕美送禮首選！YSL、DIOR、CELVOKE耶誕禮盒囊括熱賣品

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
DIOR迪奧迷你劇場J'adore香氛組：J'adore香氛 100ml，售價6,300元。圖／迪奧提供
DIOR迪奧迷你劇場J'adore香氛組：J'adore香氛 100ml，售價6,300元。圖／迪奧提供

年底節慶日子將至，正要準備送禮，還是犒賞自己，但卻不知道要買些什麼嗎？那就先從精緻華美的禮盒下手吧。包括女孩最愛的YSL、DIOR迪奧到CELVOKE，皆推出禮盒，一盒內囊括多項熱賣商品，價格又相對好入手。

YSL今年耶誕彩妝主題為「性感豹動」，大走熱情迷人的豹紋，11月5日推出YSL性感豹動禮盒，售價僅1,350元，卻囊括了今年新品自由不羈淡香精、明星產品奢華緞面唇膏、奢華濃密睫毛膏及極效活萃澎潤能量露，共有4款商品，從香氛、保養到彩妝均有，送禮夠大方。

DIOR迪奧則是推出「迷你劇場組」，以耶誕倒數日曆為概念，打造出超美的迷你劇場禮盒，與法國知名插畫家Safia Ouares合作，在全台指定22個專櫃，推出3款迷你劇場組，包括有迷你劇場J'adore香氛組、花漾迪奧香氛組等。最值得入手是迷你劇場耶誕歡慶組，涵蓋香氛、保養與彩妝，包括有精萃再生玫瑰微導精露、J'adore香氛與藍星唇膏#999精巧版，售價2,600元。

CELVOKE在SOGO忠孝館周年慶期間，則推出經典玩色耶誕禮盒，囊括玩色彩妝霜耶誕組、或玩色絲緞光耶誕組，一口氣入手全臉彩妝可用，特價3,100元。

DIOR迪奧迷你劇場花漾迪奧香氛組：花漾迪奧淡香水100ml，售價5,200元。圖／迪奧提供
DIOR迪奧迷你劇場花漾迪奧香氛組：花漾迪奧淡香水100ml，售價5,200元。圖／迪奧提供
YSL性感豹動禮盒／售價1,350元。圖／YSL提供
YSL性感豹動禮盒／售價1,350元。圖／YSL提供
CELVOKE經典玩色耶誕禮盒：玩色彩妝霜耶誕組、或玩色絲緞光耶誕組，特價3,100元。圖／CELVOKE提供
CELVOKE經典玩色耶誕禮盒：玩色彩妝霜耶誕組、或玩色絲緞光耶誕組，特價3,100元。圖／CELVOKE提供
DIOR迪奧迷你劇場耶誕歡慶組：精萃再生玫瑰微導精露10ml、J'adore香氛5ml、藍星唇膏#999精巧版，售價2,600元。圖／迪奧提供
DIOR迪奧迷你劇場耶誕歡慶組：精萃再生玫瑰微導精露10ml、J'adore香氛5ml、藍星唇膏#999精巧版，售價2,600元。圖／迪奧提供

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