復古黑太懷舊！浪琴Flagship腕表 老派就是王道

黑色一向帶給人沉穩印象，吸納了所有的顏色，看似中性、無機，卻海納百川。浪琴（Longines）近日推出一只全新Flagship Heritage旗艦系列復刻腕表，以黑色表面搭配金針、金色刻度，帶有老派、不落俗套的淡定自信。

表款的初代作問世於1950年代，「旗幟」意味也象徵了軍艦或指揮官威風凜凜的飄揚旗幟，簡潔的黑色表面中，12點鐘方向除了有復古的浪琴沙漏式Logo，草寫的Automatic字樣也呼應了六點鐘Flagship的字體。小秒針幾乎沒有任何修飾地安置於十字的象限中，反應了1950年代時的極致簡約。

柏萊士（Bell & Ross）雖以方正、從飛機儀表板得到靈感的BR系列聞名，復古的Vintage腕表則帶有凸起的箱型藍寶石水晶、復古風格的褐色夜光塗料，同時秒針尾端有著飛機剪影呼應飛行表的本質，表款並具100米防水性能，能飛、也能潛。