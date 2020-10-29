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復古黑太懷舊！浪琴Flagship腕表 老派就是王道

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
帶點橢圓的ORIS Movember腕表蓄鬍特別版，散發鮮明的1970懷舊氛圍，58,000元。圖 / ORIS提供。
帶點橢圓的ORIS Movember腕表蓄鬍特別版，散發鮮明的1970懷舊氛圍，58,000元。圖 / ORIS提供。

黑色一向帶給人沉穩印象，吸納了所有的顏色，看似中性、無機，卻海納百川。浪琴（Longines）近日推出一只全新Flagship Heritage旗艦系列復刻腕表，以黑色表面搭配金針、金色刻度，帶有老派、不落俗套的淡定自信。

表款的初代作問世於1950年代，「旗幟」意味也象徵了軍艦或指揮官威風凜凜的飄揚旗幟，簡潔的黑色表面中，12點鐘方向除了有復古的浪琴沙漏式Logo，草寫的Automatic字樣也呼應了六點鐘Flagship的字體。小秒針幾乎沒有任何修飾地安置於十字的象限中，反應了1950年代時的極致簡約。

柏萊士（Bell & Ross）雖以方正、從飛機儀表板得到靈感的BR系列聞名，復古的Vintage腕表則帶有凸起的箱型藍寶石水晶、復古風格的褐色夜光塗料，同時秒針尾端有著飛機剪影呼應飛行表的本質，表款並具100米防水性能，能飛、也能潛。

美度（MIDO）則把時序帶回1940年代，Multifort Patrimony腕表從「脈搏表」借鏡，不僅表面設計為漸層的煙燻色，表圈並有PULSOMÈTER (GRADUÉ POUR 30 PULSATIONS) 」的30次脈搏測量刻度，復古而迷人；更近一些？1970相當流行的酒桶（或稱鮑魚式）表殼、方形的指針，為豪利時（ORIS）具現成一只「Movember腕表」，洋溢鮮明的1970風格，黑色表面擁有豐富、立體的設計感，一旦搭配上金屬鍊帶，像是從爸爸的收藏盒中翻出來，讓時光美妙逆時中...

MIDO，Multifort Patrimony先鋒系列傳承者脈搏腕表，精鋼，自動上鍊機芯，40毫米，時間顯示，80小時動力儲存，26,700元。圖 / MIDO提供。
MIDO，Multifort Patrimony先鋒系列傳承者脈搏腕表，精鋼，自動上鍊機芯，40毫米，時間顯示，80小時動力儲存，26,700元。圖 / MIDO提供。
為慶祝Flagship旗艦系列誕生60周年，浪琴並與品牌形象大使凱特‧溫斯蕾（Kate Winslet）合作設計了限量版表款。圖 / Longines提供。
為慶祝Flagship旗艦系列誕生60周年，浪琴並與品牌形象大使凱特‧溫斯蕾（Kate Winslet）合作設計了限量版表款。圖 / Longines提供。
浪琴（Longines ）Flagship Heritage旗艦系列復刻腕表（L4.795.4.58.0），52,200元。圖 / Longines提供。
浪琴（Longines ）Flagship Heritage旗艦系列復刻腕表（L4.795.4.58.0），52,200元。圖 / Longines提供。
Bell & Ross，BRV-92 steel Heritage腕表，97,300元，另有精鋼鍊帶款則約10萬8,500元。圖 / Bell & Ross提供。
Bell & Ross，BRV-92 steel Heritage腕表，97,300元，另有精鋼鍊帶款則約10萬8,500元。圖 / Bell & Ross提供。

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