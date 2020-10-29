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隋棠以「會嚇到小孩」的造型 現身DIOR 2021早春發表

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
隨棠出席DIOR 2021早春系列發表。圖／DIOR提供、記者楊詩涵攝影
隨棠出席DIOR 2021早春系列發表。圖／DIOR提供、記者楊詩涵攝影

DIOR發表2021早春度假系列時，在義大利南部的萊切（Lecce）市大教堂前，築起了光雕藝術Luminarie的廊廓，璀璨多彩的藝術燈火令人印象深刻，在台北的早春系列發表會，隋棠以「會嚇到小孩」的夢幻浪漫長洋裝出席，「在恆春待久了都是短褲、背心、居家服，他們看到我穿這樣應該會驚覺，平常被他們呼來喚去的媽媽怎麼這麼正。」

在恆春曬出明亮健康膚色的隋棠，表示在現場逛了一圈之後，相中Lady D-Lite多彩紮染刺繡帆布中型提包、Book多彩燈光圖騰刺繡托特包，並且向先生喊話建議2個都買，「本來想著解封之後再回去冰島，剛剛被這裡的浪漫沖昏頭，想去海島國家，穿飄逸長洋裝、飾品和編織鞋，享受度假氣息。」DIOR 2021早春度假系列旨在歌頌普利亞（Puglia）的工藝，並在系列中融入夏季植物的草葉扶疏，共發表90套時裝。DIOR女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri致敬家鄉的古老工藝，將當地Le Costantine基金會所製作的獨特布料用於夾克或外套，也包括標誌性的Bar Jacket；而普利亞文化中神奇的毒蜘蛛舞蹈症（Tarantism）所衍生的舞蹈狂歡儀式，也融入了服裝概念，成為棉、麻材質拼接的網狀罩衫。

此外，本季也和擅長用水彩、雕塑和素描創作的藝術家Pietro Ruffo合作，以普利亞隨風搖曳的麥田為底圖，勾勒繁茂的植物景象，植物學家Giovanni Battista Ferrari在1638年出版著作「De Florum Cultura」中的插圖，則成了輕盈棉質長洋裝、襯衫和短褲上的花卉圖案、如詩箴言。

Dior St Honoré石灰色粒紋小牛皮中型手提包，13萬5,000元。圖／DIOR提供
Dior St Honoré石灰色粒紋小牛皮中型手提包，13萬5,000元。圖／DIOR提供
DIOR以義大利南方普利亞和植物學家插圖為靈感，拍攝2021早春度假系列形象圖。圖／DIOR提供
DIOR以義大利南方普利亞和植物學家插圖為靈感，拍攝2021早春度假系列形象圖。圖／DIOR提供
Book多彩燈光圖騰刺繡托特包，11萬元。圖／DIOR提供
Book多彩燈光圖騰刺繡托特包，11萬元。圖／DIOR提供
DIOR以義大利南方普利亞和植物學家插圖為靈感，拍攝2021早春度假系列形象圖。圖／DIOR提供
DIOR以義大利南方普利亞和植物學家插圖為靈感，拍攝2021早春度假系列形象圖。圖／DIOR提供
Dior Caro迷濛藍籐格紋柔軟小牛皮小型翻蓋包，11萬5,000元。圖／DIOR提供
Dior Caro迷濛藍籐格紋柔軟小牛皮小型翻蓋包，11萬5,000元。圖／DIOR提供
Dior Bobby薄荷綠小牛皮中型肩背包，11萬元。圖／DIOR提供
Dior Bobby薄荷綠小牛皮中型肩背包，11萬元。圖／DIOR提供
隋棠身穿粉色褶襉洋裝38萬元，搭配Lady D-Lite多彩紮染刺繡帆布中型提包15萬5,000元、J'adior緞帶露跟鞋36,000元，以及Rose des Vents羅盤玫瑰白色珍珠母貝黃K金耳環19萬8,000元、黃金鑽石手鍊戒15萬7,000元、黃金鑽石短項鍊22萬1,700元。記者楊詩涵／攝影
隋棠身穿粉色褶襉洋裝38萬元，搭配Lady D-Lite多彩紮染刺繡帆布中型提包15萬5,000元、J'adior緞帶露跟鞋36,000元，以及Rose des Vents羅盤玫瑰白色珍珠母貝黃K金耳環19萬8,000元、黃金鑽石手鍊戒15萬7,000元、黃金鑽石短項鍊22萬1,700元。記者楊詩涵／攝影
Saddle多彩燈光圖騰刺繡小牛皮馬鞍包，17萬5,000元。圖／DIOR提供
Saddle多彩燈光圖騰刺繡小牛皮馬鞍包，17萬5,000元。圖／DIOR提供

隋棠 Dior

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