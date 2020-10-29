隋棠以「會嚇到小孩」的造型 現身DIOR 2021早春發表

DIOR發表2021早春度假系列時，在義大利南部的萊切（Lecce）市大教堂前，築起了光雕藝術Luminarie的廊廓，璀璨多彩的藝術燈火令人印象深刻，在台北的早春系列發表會，隋棠以「會嚇到小孩」的夢幻浪漫長洋裝出席，「在恆春待久了都是短褲、背心、居家服，他們看到我穿這樣應該會驚覺，平常被他們呼來喚去的媽媽怎麼這麼正。」

在恆春曬出明亮健康膚色的隋棠，表示在現場逛了一圈之後，相中Lady D-Lite多彩紮染刺繡帆布中型提包、Book多彩燈光圖騰刺繡托特包，並且向先生喊話建議2個都買，「本來想著解封之後再回去冰島，剛剛被這裡的浪漫沖昏頭，想去海島國家，穿飄逸長洋裝、飾品和編織鞋，享受度假氣息。」DIOR 2021早春度假系列旨在歌頌普利亞（Puglia）的工藝，並在系列中融入夏季植物的草葉扶疏，共發表90套時裝。DIOR女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri致敬家鄉的古老工藝，將當地Le Costantine基金會所製作的獨特布料用於夾克或外套，也包括標誌性的Bar Jacket；而普利亞文化中神奇的毒蜘蛛舞蹈症（Tarantism）所衍生的舞蹈狂歡儀式，也融入了服裝概念，成為棉、麻材質拼接的網狀罩衫。