快訊

金馬導演張毅傳病危 影后楊惠姍哀慟：求菩薩分一點苦給我

本月第廿度 共機運九通信對抗機擾我西南空防

桃機結合日式元氣祭 不出國也能享受出國感覺

攝影中心 / 記者鄭超文／桃園即時報導
桃機產業協會與蛋寶生技不老村簽署合作備忘錄，共同推出「瘋日本遊桃園@元氣祭桃機購」旅遊活動。記者鄭超文／攝影
桃機產業協會與蛋寶生技不老村簽署合作備忘錄，共同推出「瘋日本遊桃園@元氣祭桃機購」旅遊活動。記者鄭超文／攝影

日本一直是國人旅遊最愛造訪的國家，但是受到疫情影響，許多民眾有錢有假也無法出國，為了讓民眾不出國也安心體驗日本風，桃園市國際機場產業發展協會整合桃園地區觀光業者，推出日本道地「瘋日本遊桃園@元氣祭桃機購」旅遊活動，只要999元就能享受一日遊桃園機場免稅店購物及觀光工廠「蛋寶生技不老村」的元氣祭，而且第一梯次(11月13日)已經開賣就完售，剩下兩個梯次的名額也有限，桃機產發會及蛋寶生技中午在桃園市長鄭文燦見證下簽署MOU共同推出類出國行程，未來也希望繼續合作推出更精采的活動。

由於受困疫情，喜歡趁著出國購買免稅商品的民眾暫時無法成行，為了活絡機場產業，桃機產業發展協會在桃園市政府的協助下，推出「瘋日本遊桃園@元氣祭桃機購」一日遊、二日遊專屬限量行程，可以在11月12、13及14日三天參加「蛋寶生技不老村」的玩全日本瘋「元氣祭」，只有一天假的民眾只要999元，就能前往桃機購物遊，參觀桃機觀景台攬勝、深度導覽各區主題候機室及特色裝置藝術、免稅商場購物、特色調酒茶品試飲及國際流行彩妝體驗以及元氣祭。有兩天假的民眾可以選擇豪華版的二日遊，除了第一天的行程，還能入住桃園五星飯店，更能前往一票難求的日本橫濱「Xpark八景島水族館」及享受日式料理。

「蛋寶生技不老村」邀請日本職人來台舉辦全台首創日式祭典「元氣祭」，搭建日本江戶時代風格造景與優質的體驗內容，限期三天的祭典，有和太鼓、日本戰國武將甲冑等正統日式表演，傳統日式遊戲攤位、日本屋台美食攤販以及職人提供吃喝道地日本味，從朝氣蓬勃的白天到燈火闌珊的夜晚，與您一路熱鬧相伴。

為了讓協助疫情受害的旅遊觀光及航運產業，桃園市政府推動「觀光2.0」，協助跨產業結合，桃機產發會及蛋寶生技中午簽署MOU 推類出國行程，由桃園市旅行商業同業公會協辦，出席見證的桃園市長鄭文燦表示，這次的結合讓民眾不用出國就有出國感受。

桃機產業協會與蛋寶生技不老村簽署合作備忘錄，共同推出「瘋日本遊桃園@元氣祭桃機購」旅遊活動，民眾除了逛桃機免稅店外，也能享受日本職人作的日式點心。記者鄭超文／攝影
桃機產業協會與蛋寶生技不老村簽署合作備忘錄，共同推出「瘋日本遊桃園@元氣祭桃機購」旅遊活動，民眾除了逛桃機免稅店外，也能享受日本職人作的日式點心。記者鄭超文／攝影
桃機產業協會與蛋寶生技不老村簽署合作備忘錄，共同推出「瘋日本遊桃園@元氣祭桃機購」旅遊活動，由桃園旅行公會理事長呂中豪（左起）、桃園市長鄭文燦、蛋寶生技不老村董事長古榮海及協會理事長古素琴出席。記者鄭超文／攝影
桃機產業協會與蛋寶生技不老村簽署合作備忘錄，共同推出「瘋日本遊桃園@元氣祭桃機購」旅遊活動，由桃園旅行公會理事長呂中豪（左起）、桃園市長鄭文燦、蛋寶生技不老村董事長古榮海及協會理事長古素琴出席。記者鄭超文／攝影
桃機產業協會與蛋寶生技不老村簽署合作備忘錄，共同推出「瘋日本遊桃園@元氣祭桃機購」旅遊活動，將在元氣祭也出的和太鼓也在記者會現場表演。記者鄭超文／攝影
桃機產業協會與蛋寶生技不老村簽署合作備忘錄，共同推出「瘋日本遊桃園@元氣祭桃機購」旅遊活動，將在元氣祭也出的和太鼓也在記者會現場表演。記者鄭超文／攝影

桃機

延伸閱讀

桃市表揚133名優良職業駕駛 發獎牌獎狀與6千元激勵金

桃市邁向「最照顧長輩的城市」 社福政策讓市民超有感

桃園市立美術館新建工程施工團隊出爐 2024年完工

被問民調高 侯友宜：其他首長表現都比我好

相關新聞

隋棠以「會嚇到小孩」的造型 現身DIOR 2021早春發表

DIOR發表2021早春度假系列時，在義大利南部的萊切（Lecce）市大教堂前，築起了光雕藝術Luminarie的廊廓，...

螞蟻人吃起來！萊爾富推「swiss miss聯名可可甜點」

超商跨界聯名商品又有新貨到！萊爾富繼今年5月與沖調飲品「swiss miss」聯名推出「swiss miss可可冰沙」之...

高登百達翡麗台北101新風貌 史上最多座鐘秀珍稀工藝

高登鐘表百達翡麗台北 101 專賣店改裝開幕 有史以來最多座鐘 集中展出

搭上耶誕列車！Jo Malone倒數年曆、限定香氣太迷人

即將邁入11月，帶來濃厚節慶氛圍的耶誕也近了，每年總會帶來濃濃英倫風格的Jo Malone London，再度推出一系列...

不再怕踩雷 三創攜手嘖嘖募資平台讓你先看實品再抖內

以往募資平台經常因為收到貨與想像中的不一樣，或甚至會遇上計畫失敗出不了貨的窘境，各種無法預期的狀況都讓想要參與募資的民眾...

楊幂、蔡徐坤現身風格大典 HarryWinston珠寶同場閃耀

珠寶、鑽石，一向都是明星與名媛出席盛大派對時的最佳伴手。女性生活風格雜誌ELLE日前於中國成都舉辦ELLE風尚大典（St...

7-11「OPEN!LOVE愛的行動咖」咖啡車11/7開進「500趴」

7-ELEVEN不僅是大眾生活上的好鄰居，隨手零錢捐、永續愛地球也是7-ELEVEN持續推動的長期目標，今年7-ELEV...

蔡依林化身小野豹、碧昂絲秀蜜大腿 天后拚場比性感你選哪一邊？

PUMA推出Future Rider WildCats系列鞋款，同樣由天后蔡依林搶先上腳演繹，展現野性魅力。而adida...

全聯超級周年慶30日開跑 超過300款商品買1送1線上同享

不讓百貨周年慶專美於前，迎接年末採購旺季，全聯福利中心宣布自10月30日起至12月3日推出壓軸大檔「超級周年慶」，除了推...

麗寶Outlet 周年慶11月7日起 全台獨家時尚口罩加價購

各百賣公司周年慶已陸續推出，Outlet Mall周年慶也將展開，麗寶Outlet Mall 4周年慶將在11月7日開打...

WeMo Scooter增加信義新光三越停車場 搶周年慶人潮

信義商圈周年慶熱鬧啟動，WeMo Scooter 宣布啟用信義新光三越特約合作停車場，騎乘 WeMo Scooter 可...

莫斯科古典芭蕾舞團 台北高雄最終加場《天鵝湖》

莫斯科古典芭蕾舞團台北場次幾近完銷，民眾陸續反應許多場次與位置都已售罄，主辦單位與舞團、場館多方協調後，確認台北、高雄二地能夠各再加開一場，並於今日中午12點起開放搶購，本次加開的舞碼為《天鵝湖》，舞團特別強調這是本次台灣巡演的最終加場空間，錯過機會不再。

熱門新聞

面試高分過3關卻仍遭淘汰 她一聽理由氣炸

高鐵台北站旅客攀爬月台門事件 部分列車延誤

天鵝颱風生成！今明北東防雨還降溫 下周恐再有颱風

全聯超級周年慶30日開跑 超過300款商品買1送1線上同享

限量2萬盒！萊爾富再推「丹寧牛仔金屬藍」醫療口罩　開賣時間快筆記

苦等一個月！面試暢談2小時通知卻沒來 網揭暗黑真相

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。