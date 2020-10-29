桃機結合日式元氣祭 不出國也能享受出國感覺

日本一直是國人旅遊最愛造訪的國家，但是受到疫情影響，許多民眾有錢有假也無法出國，為了讓民眾不出國也安心體驗日本風，桃園市國際機場產業發展協會整合桃園地區觀光業者，推出日本道地「瘋日本遊桃園@元氣祭桃機購」旅遊活動，只要999元就能享受一日遊桃園機場免稅店購物及觀光工廠「蛋寶生技不老村」的元氣祭，而且第一梯次(11月13日)已經開賣就完售，剩下兩個梯次的名額也有限，桃機產發會及蛋寶生技中午在桃園市長鄭文燦見證下簽署MOU共同推出類出國行程，未來也希望繼續合作推出更精采的活動。

由於受困疫情，喜歡趁著出國購買免稅商品的民眾暫時無法成行，為了活絡機場產業，桃機產業發展協會在桃園市政府的協助下，推出「瘋日本遊桃園@元氣祭桃機購」一日遊、二日遊專屬限量行程，可以在11月12、13及14日三天參加「蛋寶生技不老村」的玩全日本瘋「元氣祭」，只有一天假的民眾只要999元，就能前往桃機購物遊，參觀桃機觀景台攬勝、深度導覽各區主題候機室及特色裝置藝術、免稅商場購物、特色調酒茶品試飲及國際流行彩妝體驗以及元氣祭。有兩天假的民眾可以選擇豪華版的二日遊，除了第一天的行程，還能入住桃園五星飯店，更能前往一票難求的日本橫濱「Xpark八景島水族館」及享受日式料理。

「蛋寶生技不老村」邀請日本職人來台舉辦全台首創日式祭典「元氣祭」，搭建日本江戶時代風格造景與優質的體驗內容，限期三天的祭典，有和太鼓、日本戰國武將甲冑等正統日式表演，傳統日式遊戲攤位、日本屋台美食攤販以及職人提供吃喝道地日本味，從朝氣蓬勃的白天到燈火闌珊的夜晚，與您一路熱鬧相伴。