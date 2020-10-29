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螞蟻人吃起來！萊爾富推「swiss miss聯名可可甜點」
超商跨界聯名商品又有新貨到！萊爾富繼今年5月與沖調飲品「swiss miss」聯名推出「swiss miss可可冰沙」之後，(售價65元)，雙方再度攜手推出3款聯名麵包新品，包括「可可甜心麵包」、「可可舒芙蕾」、「可可鬆餅」等，讓消費者在超商就能買到新品。
萊爾富獨家推出的新品swiss miss聯名款「可可甜心麵包」，甜而不膩的鬆軟麵包搭配滿滿的可可內餡，售價30元；「swiss miss可可舒芙蕾」選用軟綿綿的舒芙蕾蛋糕體，夾著濃郁的可可內餡，上方裹著可可奶油，每一口都滑順有層次，售價30元；「swiss miss可可鬆餅」以蓬鬆的餅皮夾著特製可可醬，美味不膩口，售價32元。
即日起至11月17日於萊爾富購買swiss miss指定商品加20元，即可喝原價65元的swiss miss可可冰沙一杯，同一期間任選swiss miss牛奶巧克力粉（棉花糖，售價139元）或swiss miss熱可可粉黑巧克力（售價139元）可享第2件5折。
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