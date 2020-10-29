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搭上耶誕列車！Jo Malone倒數年曆、限定香氣太迷人

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Jo Malone London推出2020年耶誕系列商品。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London推出2020年耶誕系列商品。圖／Jo Malone London提供

即將邁入11月，帶來濃厚節慶氛圍的耶誕也近了，每年總會帶來濃濃英倫風格的Jo Malone London，再度推出一系列限定商品，包括每年都有香迷們必入手的倒數年曆，限量上市。

今年，Jo Malone London帶大家回到1920年代，當時年輕時髦新貴們，掀起一波裝飾性風潮，品牌重新以幾何元素重現，打造出精緻風格的耶誕禮。其中，Jo Malone London的繽紛倒數年曆，共有24格，內容涵蓋香氛、身體沐浴產品以及迷你蠟燭，每天開啟一格，都能為生活增添夢幻感。

今年的繽紛聖誕限定香氛圍「午夜麝香與琥珀」，充滿魅惑與性感，更帶來溫暖感；另一款耶誕限量的香氛則是「松木與桉樹系列」，如同在冷冽空氣中，迎來團聚到耶誕早晨，以芳香松木和桉樹散發節日氣息，增添辛香肉桂與小荳蔻，最適合冬季使用，相關產品包括蠟燭、擴香與室內香氛。

另款耶誕限量為「苦橙香氛系列 」，以甜橙搭配柑橘散發出甜蜜果香，並以苦橙畫下句點，輔以西梅展現層次，並運用檀香和琥珀為基調，讓香氛更持久，該系列有香水與蠟燭。

如果有選擇障礙，則可入手「繽紛聖誔限量香水組」，含有5瓶香水，包括苦橙香水、白苔與雪鈴花香水、玫瑰與星玉蘭香水、綠杏仁與紅醋栗香水以及甜薑餅香水；另款「糅香之家禮盒」，則有5款明星香氣，還能打造家中為香氛之家，涵蓋牡丹與胭紅麂絨旅行香氛工藝蠟燭 60g、青檸羅勒葉與柑橘旅行香氛工藝蠟燭60g、英國梨與小蒼蘭室內香氛45ml、鼠尾草與海鹽潔膚露100ml，和黑莓與月桂葉潔膚露100ml。

Jo Malone London繽紛聖誔限量香水組：苦橙香水、白苔與雪鈴花香水、玫瑰與星玉蘭香水、綠杏仁與紅醋栗香水以及甜薑餅香水／3,700元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London繽紛聖誔限量香水組：苦橙香水、白苔與雪鈴花香水、玫瑰與星玉蘭香水、綠杏仁與紅醋栗香水以及甜薑餅香水／3,700元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London糅繽紛倒數年曆／15,850元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London糅繽紛倒數年曆／15,850元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London限量繽紛蠟燭：凝霜櫻桃與丁香香氛工藝蠟燭 200g、暖烘栗子香氛工藝蠟燭 200g以及甜杏仁與馬卡龍香氛工藝蠟燭 200g／8,950元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London限量繽紛蠟燭：凝霜櫻桃與丁香香氛工藝蠟燭 200g、暖烘栗子香氛工藝蠟燭 200g以及甜杏仁與馬卡龍香氛工藝蠟燭 200g／8,950元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London聖誕限量－松木與桉樹系列。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London聖誕限量－松木與桉樹系列。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London糅繽紛倒數年曆／15,850元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London糅繽紛倒數年曆／15,850元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London聖誕限量－苦橙香氛系列。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London聖誕限量－苦橙香氛系列。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London糅香之家禮盒：牡丹與胭紅麂絨旅行香氛工藝蠟燭 60g、青檸羅勒葉與柑橘旅行香氛工藝蠟燭 60g、英國梨與小蒼蘭室內香氛 45ml、鼠尾草與海鹽潔膚露 100ml，和黑莓與月桂葉潔膚露100ml／6,850元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London糅香之家禮盒：牡丹與胭紅麂絨旅行香氛工藝蠟燭 60g、青檸羅勒葉與柑橘旅行香氛工藝蠟燭 60g、英國梨與小蒼蘭室內香氛 45ml、鼠尾草與海鹽潔膚露 100ml，和黑莓與月桂葉潔膚露100ml／6,850元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London繽紛聖誕限定香氛－午夜麝香與琥珀／100ml ／5,300元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London繽紛聖誕限定香氛－午夜麝香與琥珀／100ml ／5,300元。圖／Jo Malone London提供

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