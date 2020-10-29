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搭上耶誕列車！Jo Malone倒數年曆、限定香氣太迷人
即將邁入11月，帶來濃厚節慶氛圍的耶誕也近了，每年總會帶來濃濃英倫風格的Jo Malone London，再度推出一系列限定商品，包括每年都有香迷們必入手的倒數年曆，限量上市。
今年，Jo Malone London帶大家回到1920年代，當時年輕時髦新貴們，掀起一波裝飾性風潮，品牌重新以幾何元素重現，打造出精緻風格的耶誕禮。其中，Jo Malone London的繽紛倒數年曆，共有24格，內容涵蓋香氛、身體沐浴產品以及迷你蠟燭，每天開啟一格，都能為生活增添夢幻感。
今年的繽紛聖誕限定香氛圍「午夜麝香與琥珀」，充滿魅惑與性感，更帶來溫暖感；另一款耶誕限量的香氛則是「松木與桉樹系列」，如同在冷冽空氣中，迎來團聚到耶誕早晨，以芳香松木和桉樹散發節日氣息，增添辛香肉桂與小荳蔻，最適合冬季使用，相關產品包括蠟燭、擴香與室內香氛。
另款耶誕限量為「苦橙香氛系列 」，以甜橙搭配柑橘散發出甜蜜果香，並以苦橙畫下句點，輔以西梅展現層次，並運用檀香和琥珀為基調，讓香氛更持久，該系列有香水與蠟燭。
如果有選擇障礙，則可入手「繽紛聖誔限量香水組」，含有5瓶香水，包括苦橙香水、白苔與雪鈴花香水、玫瑰與星玉蘭香水、綠杏仁與紅醋栗香水以及甜薑餅香水；另款「糅香之家禮盒」，則有5款明星香氣，還能打造家中為香氛之家，涵蓋牡丹與胭紅麂絨旅行香氛工藝蠟燭 60g、青檸羅勒葉與柑橘旅行香氛工藝蠟燭60g、英國梨與小蒼蘭室內香氛45ml、鼠尾草與海鹽潔膚露100ml，和黑莓與月桂葉潔膚露100ml。
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