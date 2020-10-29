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高登百達翡麗台北101新風貌 史上最多座鐘秀珍稀工藝

聯合報 / 記者孫曼／專題即時報導
百達翡麗珍稀工藝系列編號1677M座鐘「The Esplanade-Singapore」背面。圖／高登鐘表提供
百達翡麗珍稀工藝系列編號1677M座鐘「The Esplanade-Singapore」背面。圖／高登鐘表提供

高登鐘表百達翡麗台北 101 專賣店改裝開幕 有史以來最多座鐘 集中展出

珍稀工藝座鐘「雲輝霞映 台北」鎮店之寶 描繪黃昏時刻的台北霞光

於2010年開幕的高登鐘表百達翡麗（PATEK PHILIPPE）台北101專賣店，自2014年重新開幕以來便一直為全球最大的經銷專賣店。如今這個佔地131坪的空間以嶄新風貌重新開幕，特地舉辦自即日起至11月底止為期一個月的百達翡麗珍稀工藝座鐘展，其中包括品牌以台北為主題所打造的鎮店之寶「雲輝霞映台北」座鐘、兩座由高登鐘表新加坡總部典藏的「The Esplanade-Singapore」與「Bay of Singapore」座鐘，展覽導覽採預約制。百達翡麗台灣總代理董事長劉瑞麒、高登鐘表台灣董事總經理陳漢林、台北101購物中心商場事業處營運長朱麗文等人皆到場慶賀。

「全新空間 訴說 品牌精神與歷史」

百達翡麗台灣總代理董事長劉瑞麒表示，融入此空間的全新3大元素包括百達翡麗的歷史與故事、製作過程、與售後服務。走進迎賓大廳，右手邊以日內瓦沙龍為主題的3D立體掛畫即點出品牌深厚的歷史，製表工坊上的數字分別點出品牌創歷年份與工坊擴建開幕的年份，畫下的品牌歷史書更將逾175年的豐厚歷史詳細濃縮於扉頁間。

大廳左手邊為腕表鑑賞區與貴賓室，壁上一組三聯屏將品牌2017年的座鐘「光之鳥」化作平面，妝點24K金金箔。右側品牌故事展覽廳，呈獻品牌精神與歷史成就，包括解析嚴僅講究的百達翡麗印記，並設有電子互動媒體區，其App更能直接查詢到所有百達翡麗生產過的時計。

大廳、兩側展區與三間貴賓室的裝潢均以品牌的4種經典主要元素構成，包括珍貴的鳥眼楓木、印度玫瑰木、黃銅金屬，以及法國Baccarat巴卡拉水晶為專賣店特製的水晶燈。而即便是忠實客人也必須排隊並經總部審核申請才能購買的座鐘，本次則史無前例地首度一口氣展出三座。

「首度座鐘展 薈萃 頂級珍稀工藝」

2017年，百達翡麗特別為台北101的專賣店打造了品牌有史以來第二座以城市為靈感的座鐘「雲輝霞映台北」，透過橘粉紫調共32種色階的釉彩、23.7公尺長的金線，勾勒出台北黃昏時的斑爛霞光。暮靄時分的流動的色彩，則是透過燒製溫度的些微差異精心創作，光是圓頂的彩雲便需經歷7次燒製。

而首次來台展出的「The Esplanade-Singapore」與「Bay of Singapore」則是新加坡商高登鐘表總部的典藏。「The Esplanade-Singapore」為2015年時為紀念新加坡建國50周年之藝術創作，由高登鐘表新加坡總公司在拍賣會上以約台幣1500萬元得標珍藏，是百達翡麗首次以城市為主題的座鐘創作。透過細膩的掐絲與銀片琺瑯工藝、手工機刻雕花，座鐘圖案聚焦於濱海藝術中心、金沙酒店、摩天輪等代表性建築物，鐘身上的菱格紋裝飾來自於藝術中心劇院的屋頂，圓頂魔幻又寫實地描繪出絢麗煙火。

而「Bay of Singapore」則是為去年在新加坡舉辦的百達翡麗鐘表藝術大展特別製作的座鐘，透過裝飾金粉的灰調琺瑯（grisaille enamel）與掐絲琺瑯刻畫濱海灣的夜景，除了金沙酒店等代表性建築物，更加入了眾人耳熟能詳的旋轉橋與魚尾獅。灰調琺瑯源自法國的里摩日（Limoges），以細小的筆刷將白色油基琺瑯釉料的「里摩日白釉」（Limoges white），在黑色不透明琺瑯釉料細膩勾勒出動人光影，最後點綴金粉，如夜燈閃爍獅城。

「2020新表抵台」

除了座鐘，重新開幕也迎來了今年最新表款。今年初發表的兩款複雜功能新作編號5370P的雙秒追針與編號5270J的萬年曆計時碼表，以及本月發表的全新Twenty~4女表，也都紛紛抵台。全新改版的Twenty~4女表4910/1200A，除了提供灰色與藍色表盤的新選擇，表冠收小更舒適，並以白K金材質取代原本的點鑽時標、以阿拉伯數字12和6取代舊款的羅馬數字，細節顯得年輕活潑。

編號5370P的雙秒追針計時碼表，表殼設計流露30-40年代的計時碼表風格，原本2015年推出時採用黑色大明火琺瑯為表盤，新作配以藍色大明火琺瑯，更顯動感韻味，搭載CH29-535PS手上鍊導柱輪計時機芯。編號5270J的萬年曆計時碼表則是承襲品牌自1941年來的經典，搭載CH29-535PSQ手上鍊機芯，為既有的玫瑰金、鉑金材質之外，增添黃K金的全新選擇。

（由左至右）台北101 購物中心商場事業處營運長朱麗文、高登鐘表台灣董事總經理陳漢林、百達翡麗台灣總代理董事長劉瑞麒與業務總監劉怡邦。圖／高登鐘表提供
（由左至右）台北101 購物中心商場事業處營運長朱麗文、高登鐘表台灣董事總經理陳漢林、百達翡麗台灣總代理董事長劉瑞麒與業務總監劉怡邦。圖／高登鐘表提供
百達翡麗珍稀工藝系列編號20094M座鐘「Bay of Singapore」背面。圖／高登鐘表提供
百達翡麗珍稀工藝系列編號20094M座鐘「Bay of Singapore」背面。圖／高登鐘表提供
百達翡麗珍稀工藝系列編號20040M座鐘「雲輝霞映‧台北」背面。圖／高登鐘表提供
百達翡麗珍稀工藝系列編號20040M座鐘「雲輝霞映‧台北」背面。圖／高登鐘表提供
（由左至右）台北101 購物中心商場事業處營運長朱麗文、高登鐘表台灣董事總經理陳漢林、百達翡麗台灣總代理董事長劉瑞麒與業務總監劉怡邦。圖／高登鐘表提供
（由左至右）台北101 購物中心商場事業處營運長朱麗文、高登鐘表台灣董事總經理陳漢林、百達翡麗台灣總代理董事長劉瑞麒與業務總監劉怡邦。圖／高登鐘表提供
百達翡麗珍稀工藝系列編號1677M座鐘「The Esplanade-Singapore」正面。圖／高登鐘表提供
百達翡麗珍稀工藝系列編號1677M座鐘「The Esplanade-Singapore」正面。圖／高登鐘表提供
（由左至右）台北101 購物中心商場事業處營運長朱麗文、高登鐘表台灣董事總經理陳漢林、百達翡麗台灣總代理董事長劉瑞麒與業務總監劉怡邦。圖／高登鐘表提供
（由左至右）台北101 購物中心商場事業處營運長朱麗文、高登鐘表台灣董事總經理陳漢林、百達翡麗台灣總代理董事長劉瑞麒與業務總監劉怡邦。圖／高登鐘表提供
百達翡麗珍稀工藝系列編號20040M座鐘「雲輝霞映‧台北」正面。圖／高登鐘表提供
百達翡麗珍稀工藝系列編號20040M座鐘「雲輝霞映‧台北」正面。圖／高登鐘表提供
今年百達翡麗新品編號5370P-011雙追針計時碼表，800萬4,000元。圖／百達翡麗提供
今年百達翡麗新品編號5370P-011雙追針計時碼表，800萬4,000元。圖／百達翡麗提供
高登鐘表百達翡麗台北101專賣店品牌故事展覽廳。圖／高登鐘表提供
高登鐘表百達翡麗台北101專賣店品牌故事展覽廳。圖／高登鐘表提供
今年百達翡麗新品編號5270J-001萬年曆計時碼表，514萬元。圖／百達翡麗提供
今年百達翡麗新品編號5270J-001萬年曆計時碼表，514萬元。圖／百達翡麗提供
高登鐘表百達翡麗台北101專賣店入口迎賓大廳。
高登鐘表百達翡麗台北101專賣店入口迎賓大廳。
高登鐘表百達翡麗台北101專賣店大貴賓室。圖／高登鐘表提供
高登鐘表百達翡麗台北101專賣店大貴賓室。圖／高登鐘表提供
高登鐘表百達翡麗台北101專賣店入口迎賓大廳的3D立體掛畫與品牌歷史書。圖／高登鐘表提供
高登鐘表百達翡麗台北101專賣店入口迎賓大廳的3D立體掛畫與品牌歷史書。圖／高登鐘表提供
（由左至右）台北101 購物中心商場事業處營運長朱麗文、高登鐘表台灣董事總經理陳漢林、百達翡麗台灣總代理董事長劉瑞麒與業務總監劉怡邦。圖／高登鐘表提供
（由左至右）台北101 購物中心商場事業處營運長朱麗文、高登鐘表台灣董事總經理陳漢林、百達翡麗台灣總代理董事長劉瑞麒與業務總監劉怡邦。圖／高登鐘表提供
今年百達翡麗新品Twenty~4女表也在開幕抵台，42萬8,000元。圖／百達翡麗提供
今年百達翡麗新品Twenty~4女表也在開幕抵台，42萬8,000元。圖／百達翡麗提供
百達翡麗珍稀工藝系列編號20094M座鐘「Bay of Singapore」正面。圖／高登鐘表提供
百達翡麗珍稀工藝系列編號20094M座鐘「Bay of Singapore」正面。圖／高登鐘表提供
高登鐘表百達翡麗台北101專賣店品牌故事展覽廳。圖／高登鐘表提供
高登鐘表百達翡麗台北101專賣店品牌故事展覽廳。圖／高登鐘表提供
高登鐘表百達翡麗台北101專賣店腕表鑑賞區。圖／高登鐘表提供
高登鐘表百達翡麗台北101專賣店腕表鑑賞區。圖／高登鐘表提供
高登鐘表百達翡麗台北101專賣店入口迎賓大廳展出3座座鐘。圖／高登鐘表提供
高登鐘表百達翡麗台北101專賣店入口迎賓大廳展出3座座鐘。圖／高登鐘表提供

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