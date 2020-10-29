添加12年麥卡倫！Lady M「威士忌巧克力慕斯」微醺登場

微涼的秋季，正好與巧克力、酒香相伴。Lady M本季特別選用麥卡倫雙雪莉桶12年威士忌為元素，推出「威士忌巧克力慕斯」，另外還有重新回歸市場的「香檳千層蛋糕」，以及提拉米蘇千層等選擇。另外配合聖誕佳節即將到來，還有首度推出的「冬季夢幻聖誕禮盒」，以及應景的聖誕城市限定包裝。

Lady M本次所推出的「威士忌巧克力慕斯」，選用帶著橡木、乾果、太妃糖風味的12年的麥卡倫威士忌，配上法芙娜巧克力，製作成威士忌巧克力慕斯與香橙威士忌果凍，再搭配巧克力海綿蛋糕、可可脆片、牛奶巧克力慕斯。外層則以巧克力鏡面配上手工糖漬橙片，9吋售價2,800元，單片280元。

另外「提拉米蘇千層」也將於11月回歸。以法芙娜巧克力製成的餅皮，抹上由馬斯卡彭乳酪、鮮奶油調和的內餡，並配上帶著酒香的巧克力海綿蛋糕，帶來香濃細緻的滋味，9吋2,800元，單片280元。另外還有結合法芙娜巧克力、巧克力鮮奶油、牛奶巧克力等元素的「巧克力千層」，9吋2,800元，單片280元。

去年僅於Lady M遠百信義店獨家販售的「香檳千層蛋糕」，自今年12月1日起，將於全台4間門市同步販售。由草莓酸甜風味的內餡，配上以凱歌香檳Veuve Clicquot 製成的香檳果凍，具有奢華的風味，9吋3,800元，每片380元。

自11月2日起，Lady M也以美國曼哈頓為靈感，推出「冬季夢幻聖誕禮盒」，在聖誕水晶球、城市紙雕等元素之餘，24格抽屜中還內含有12種糖果，並有專屬紙袋及小卡，每盒2,800元。

Lady M也預告，11月26日至1月3日期間，也將會於新竹巨城購物中心舉行快閃活動，將以新竹當地特色為發想，推出全球獨家商品。

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