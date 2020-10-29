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不再怕踩雷 三創攜手嘖嘖募資平台讓你先看實品再抖內

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
嘖嘖近日正式進駐三創3樓的「攝癮集」櫃位，首波展示了約30款正在募資中的商品。記者黃筱晴／攝影
嘖嘖近日正式進駐三創3樓的「攝癮集」櫃位，首波展示了約30款正在募資中的商品。記者黃筱晴／攝影

以往募資平台經常因為收到貨與想像中的不一樣，或甚至會遇上計畫失敗出不了貨的窘境，各種無法預期的狀況都讓想要參與募資的民眾卻步。三創生活這次特別與台灣募資平台「嘖嘖」募合作，設置實體櫃點展示募資中的產品，不僅能直接看到實際商品，更放心加入募資計劃，新創團隊也能直接收到消費者對產品的反饋，有助於商品設計調整或往後新計畫發想。

在三創育成基金會的促成下，嘖嘖近日正式進駐三創3樓的「攝癮集」櫃位，首波展示了約30款正在募資中的商品，包含6軸桌上型機械手臂、最受Pocaster矚目的MaonoCaster混音工作台，兼具翻譯機及高品質的真無線藍牙耳機M2、GP-S2藍牙運動攝影機、SAVIORE-M時尚滅火器等。

嘖嘖也在櫃位內規劃了一系列展覽，首次加入展出的提案人除了嘖嘖外，還有爆器、Minfort、mixxin一起實驗、有設計、貝殼放大，未來計畫約2週就會更換展出的內容，讓消費者可以更近距離接觸各式新創產品。

消費者可以現場實際體驗商品，之後直接掃描展示台上的QR Code線上參與募資。記者黃筱晴／攝影
消費者可以現場實際體驗商品，之後直接掃描展示台上的QR Code線上參與募資。記者黃筱晴／攝影
抓緊近期Podcast潮流，MaonoCaster混音工作台是款結合了錄音介面、混音中心、音效快捷的全面整合的核心控台。記者黃筱晴／攝影
抓緊近期Podcast潮流，MaonoCaster混音工作台是款結合了錄音介面、混音中心、音效快捷的全面整合的核心控台。記者黃筱晴／攝影
（左起）三創生活園區總經理賴寶月、三創生活園區董事長暨三創育成基金會董事長郭守正、嘖嘖共同創辦人徐震共同出席記者會。記者黃筱晴／攝影
（左起）三創生活園區總經理賴寶月、三創生活園區董事長暨三創育成基金會董事長郭守正、嘖嘖共同創辦人徐震共同出席記者會。記者黃筱晴／攝影
首波展示了約30款正在募資中的商品，約2週會更換展出內容。記者黃筱晴／攝影
首波展示了約30款正在募資中的商品，約2週會更換展出內容。記者黃筱晴／攝影

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