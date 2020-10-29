不再怕踩雷 三創攜手嘖嘖募資平台讓你先看實品再抖內

以往募資平台經常因為收到貨與想像中的不一樣，或甚至會遇上計畫失敗出不了貨的窘境，各種無法預期的狀況都讓想要參與募資的民眾卻步。三創生活這次特別與台灣募資平台「嘖嘖」募合作，設置實體櫃點展示募資中的產品，不僅能直接看到實際商品，更放心加入募資計劃，新創團隊也能直接收到消費者對產品的反饋，有助於商品設計調整或往後新計畫發想。

在三創育成基金會的促成下，嘖嘖近日正式進駐三創3樓的「攝癮集」櫃位，首波展示了約30款正在募資中的商品，包含6軸桌上型機械手臂、最受Pocaster矚目的MaonoCaster混音工作台，兼具翻譯機及高品質的真無線藍牙耳機M2、GP-S2藍牙運動攝影機、SAVIORE-M時尚滅火器等。