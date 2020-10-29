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楊幂、蔡徐坤現身風格大典 HarryWinston珠寶同場閃耀

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
蔡徐坤西裝領片上巧妙造型了Harry Winston Ultimate Emerald Signature頂級珠寶時計，難怪「鑽石之王」又有「明星的珠寶商」的又一美名。圖 / Harry Winston提供。
蔡徐坤西裝領片上巧妙造型了Harry Winston Ultimate Emerald Signature頂級珠寶時計，難怪「鑽石之王」又有「明星的珠寶商」的又一美名。圖 / Harry Winston提供。

珠寶鑽石，一向都是明星與名媛出席盛大派對時的最佳伴手。女性生活風格雜誌ELLE日前於中國成都舉辦ELLE風尚大典（StyleAward）與全球75周年慶，包含楊幂、蔡徐坤、戚薇、江疏影、古力娜扎以及喬欣，六位男女演員分別選擇了海瑞溫斯頓（Harry Winston）珠寶造型，透過「鑽石之王」的攝人火光，展現明星與頂級珠寶相互璀璨的超強氣場。

身穿白色連身禮服的楊冪，胸前配戴的海瑞溫斯頓V型鑽石項鍊總重約26.22克拉頂級鑽石，在知性中散發著宛如貴族般的夢幻氣韻，唯美也大方高貴；曾以「致我們終將逝去的青春」的江疏影則以黑色半透明禮服大秀逆天長腿，同時可自由在腕表、項鍊、胸針間自由切換的Rosebud頂級珠寶時計，則蛻變為全身最大亮點的頸飾，細緻典雅。

短版藍色雙排扣西裝讓蔡徐坤同時展現了自信與朝氣，而Ultimate Emerald Signature頂級珠寶時計則巧妙變成西裝領片上的一顆小行星，熱力四射；以復古妝髮、亮面綠色洋裝出席的喬欣則令人遙想起繁華的摩登上海風情，並配戴上Secret Combination系列鑽石耳環

、Forget-Me-Not鑽石戒指與Forget-Me-Not藍寶石鑽石戒指，原來只要珠寶持續閃耀的瞬間，屬於美好、豐饒的過往年代，就仍在眼前現身、未曾遠去。

生於哈爾濱、成長於上海的女演員喬欣，復古的妝容、搭配上Harry Winston Sparkling Cluster絢漪錦簇系列鑽石項鍊，似是帶人心神重返懷舊摩登的老上海。圖 / Harry Winston提供。
生於哈爾濱、成長於上海的女演員喬欣，復古的妝容、搭配上Harry Winston Sparkling Cluster絢漪錦簇系列鑽石項鍊，似是帶人心神重返懷舊摩登的老上海。圖 / Harry Winston提供。
可自由在腕表、項鍊、胸針間自由切換的Rosebud頂級珠寶時計，蛻變為江疏影的頸飾，細緻典雅。圖 / Harry Winston提供。
可自由在腕表、項鍊、胸針間自由切換的Rosebud頂級珠寶時計，蛻變為江疏影的頸飾，細緻典雅。圖 / Harry Winston提供。
楊冪出席中國ELLE風格大典，並配戴上全身Harry Winston頂級珠寶。圖 / Harry Winston提供。
楊冪出席中國ELLE風格大典，並配戴上全身Harry Winston頂級珠寶。圖 / Harry Winston提供。

鑽石 珠寶 西裝

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