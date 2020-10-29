楊幂、蔡徐坤現身風格大典 HarryWinston珠寶同場閃耀

珠寶、鑽石，一向都是明星與名媛出席盛大派對時的最佳伴手。女性生活風格雜誌ELLE日前於中國成都舉辦ELLE風尚大典（StyleAward）與全球75周年慶，包含楊幂、蔡徐坤、戚薇、江疏影、古力娜扎以及喬欣，六位男女演員分別選擇了海瑞溫斯頓（Harry Winston）珠寶造型，透過「鑽石之王」的攝人火光，展現明星與頂級珠寶相互璀璨的超強氣場。

身穿白色連身禮服的楊冪，胸前配戴的海瑞溫斯頓V型鑽石項鍊總重約26.22克拉頂級鑽石，在知性中散發著宛如貴族般的夢幻氣韻，唯美也大方高貴；曾以「致我們終將逝去的青春」的江疏影則以黑色半透明禮服大秀逆天長腿，同時可自由在腕表、項鍊、胸針間自由切換的Rosebud頂級珠寶時計，則蛻變為全身最大亮點的頸飾，細緻典雅。

短版藍色雙排扣西裝讓蔡徐坤同時展現了自信與朝氣，而Ultimate Emerald Signature頂級珠寶時計則巧妙變成西裝領片上的一顆小行星，熱力四射；以復古妝髮、亮面綠色洋裝出席的喬欣則令人遙想起繁華的摩登上海風情，並配戴上Secret Combination系列鑽石耳環