7-11「OPEN!LOVE愛的行動咖」咖啡車11/7開進「500趴」

7-ELEVEN不僅是大眾生活上的好鄰居，隨手零錢捐、永續愛地球也是7-ELEVEN持續推動的長期目標，今年7-ELEVEN以O2O年度永續品牌活動、永續社群經營、擴大點數公益機制等3大創新作法，打造多元永續平台，首次邀請全台7-ELEVEN門市夥伴提案「7-ELEVEN超級正面金句」，並邀請民眾投票選出7-ELEVEN年度金句王；創意公益行動咖啡車「OPEN!LOVE愛的行動咖」11月7日更將進駐秋末最強戶外質感派對「500趴」。

7-ELEVEN以多元募款平台為核心，關注社會趨勢議題，過去32年來整合人、店、商品等品牌資源募得超過45億善款與物資，幫助上千萬人次的弱勢族群，並於2014年起聚焦弱勢高齡長輩議題，與7個服務弱勢長輩的公益團體合作，已募集超過10億元，協助全台弱勢長輩醫食住行需求，關懷人次超過650萬。今年募款不受疫情影響逆勢成長7%。

今年7-ELEVEN聚焦高齡化議題向年輕人喊話，規劃創意的O2O趣味活動，「OPEN! LOVE」年度永續品牌連續第二年與CITY PRIMA合作，創意公益行動咖啡車「OPEN!LOVE愛的行動咖」再次啟航，10月31日上午11點至晚上9點於統一時代百貨台北店舉辦，下午2點至4點安心亞、林柏宏、夏和熙、條碼貓將化身一日愛心店員；11月1日上午11點至晚上9點在高雄夢時代登場，上午11點至下午1點連晨翔、禾浩辰、OPEN小將將出席；11月7日上午11點至晚上8點進駐500輯年度活動「500趴」，於台北101水舞廣場分享CITY PRIMA精品掛耳包，下午4點至5點OPEN小將也將現身。

7-ELEVEN「OPEN!LOVE愛的行動咖」3場活動現場邀民眾隨手捐贈做公益，除了可免費獲得一杯現煮精品咖啡之外，拍照上傳打卡與親友分享活動還能獲得限量驚喜小禮物。拍下行動咖啡車，將照片上傳Instagram、標註「7elevenloves」並hashtag OPENLOVE，就有機會參加線上抽獎活動，有機會獲得1年份7-ELEVEN咖啡卡。

為了貼近年輕世代，7-ELEVEN以永續社群理念、創意趣味的手法，今年上半年整合人、店、商品推出創意梗圖、手作DIY挑戰與百萬粉絲互動，總觸及約150萬人數；下半年更邀請全台5,900家門市、16家公益團體、3位名人一同線上響應「7-ELEVEN超級正面金句」活動。