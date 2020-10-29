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蔡依林化身小野豹、碧昂絲秀蜜大腿 天后拚場比性感你選哪一邊？

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
PUMA推出Future Rider WildCats系列鞋款，同樣由天后蔡依林搶先上腳演繹；adidas與碧昂絲創立IVY PARK品牌，再次帶來嶄新Drip 2聯名系列。圖／PUMA、adidas Originals提供
PUMA推出Future Rider WildCats系列鞋款，同樣由天后蔡依林搶先上腳演繹；adidas與碧昂絲創立IVY PARK品牌，再次帶來嶄新Drip 2聯名系列。圖／PUMA、adidas Originals提供

PUMA推出Future Rider WildCats系列鞋款，同樣由天后蔡依林搶先上腳演繹，展現野性魅力。而adidas暨年初與碧昂絲創立IVY PARK品牌推出聯名系列，引起話題熱議後，再次帶來嶄新的「Drip 2」系列，碧昂絲一樣親上陣，還秀出海溝深的事業線與蜜大腿，讓人目不轉睛。

全新的Future Rider WildCats鞋款輕盈鞋身混合尼龍、麂皮、與皮革等異材質拼接，鞋跟裝飾豹紋設計；鞋底搭配Rider Foam中底科技，避震防護更全面升級。而RS-X³ Wild Cats鞋則復刻RS系列為原型，透過米色、橘色、黃色等透氣網眼、皮革、及高級麂皮異材質拼接於鞋面，使用斑馬、美洲獅、雲豹和老虎等動物紋路，經典 RS 復古跑鞋科技置入大底，提升耐用機能。除了鞋款外，蔡依林身穿PUMA TFS豹紋風衣套裝，透過經典黑白色塊與豹紋拼接設計營造速度感，內搭亮橘色短袖T恤，猶如在叢林中恣意奔跑的小野豹。

天后碧昂絲親自上陣演繹個人品牌IVY PARK和adidas Originals聯名系列。圖／adidas Originals提供
天后碧昂絲親自上陣演繹個人品牌IVY PARK和adidas Originals聯名系列。圖／adidas Originals提供

由天后碧昂絲所成立的IVY PARK服飾品牌，有別傳統運動服飾，以淺黃、深綠與焦糖色為主色調，搭配以多元及中性的尺碼及配色。全新的Drip 2與adidas Originals聯名系列，包含六款多色的經典鞋型，以及漁夫帽與功能扣環式腰包，創造實用且能遊走於運動與街頭穿搭的造型。身為品牌靈魂人物的碧昂絲更是親自演繹了8個Look，像是連身裝、兩截式運動裝，或是湖水綠西裝剪裁套裝。然而讓粉絲津津樂道的就是她不吝於在鏡頭前，展現自己豐腴的身材曲線，反而凸顯了碧昂絲的性感與霸氣。

蔡依林身穿豹紋風衣外套2,880元、短袖T恤1,080元、豹紋長褲2,280元和Future Rider W.cats鞋2,980元。圖／PUMA提供
蔡依林身穿豹紋風衣外套2,880元、短袖T恤1,080元、豹紋長褲2,280元和Future Rider W.cats鞋2,980元。圖／PUMA提供

蔡依林身穿豹紋風衣外套2,880元、短袖T恤1,080元、豹紋長褲2,280元和Future Rider W.cats鞋2,980元。圖／PUMA提供
蔡依林身穿豹紋風衣外套2,880元、短袖T恤1,080元、豹紋長褲2,280元和Future Rider W.cats鞋2,980元。圖／PUMA提供

PUMA Future Rider W.cats鞋2,980元。圖／PUMA提供
PUMA Future Rider W.cats鞋2,980元。圖／PUMA提供

（左起）PUMA RS-X³ W.Cats Wn_s鞋3,980、Future Rider W.cats鞋2,980、RS-X³ W.Cats Wn_s鞋3,980元。圖／PUMA提供
（左起）PUMA RS-X³ W.Cats Wn_s鞋3,980、Future Rider W.cats鞋2,980、RS-X³ W.Cats Wn_s鞋3,980元。圖／PUMA提供

碧昂絲演繹聯名系列針織洋裝4,290元、SUPER SLEEK 72鞋款4,690元。圖／adidas Originals提供
碧昂絲演繹聯名系列針織洋裝4,290元、SUPER SLEEK 72鞋款4,690元。圖／adidas Originals提供

碧昂絲演繹聯名系列針織連身衣2,890元、腰包2,690元及Ultra Boost鞋款7,600元。圖／adidas Originals提供
碧昂絲演繹聯名系列針織連身衣2,890元、腰包2,690元及Ultra Boost鞋款7,600元。圖／adidas Originals提供

品牌 adidas

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