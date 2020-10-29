跨性別遊行西門町登場 本周五鬥陣來去跨

台灣同志遊行將於周六登場，第2屆的跨性別遊行也選在周五(30日)晚上7點半於西門町熱鬧展開，邀請所有廣義同志社群、異性戀、所有認同訴求的人「鬥陣來去跨」，一起跨越性別框架，自在做自己。

去年首度舉辦的跨性別遊行，吸引2千人參與，今年遊行主題則訂為「鬥陣來去跨」（Trans With Us），強調所有人都需要跨越社會的性別框架。主辦單位台灣同志諮詢熱線協會表示，在性別二元的社會，每個人都背負著性別刻板印象，男性被要求像個男人、女性被要求像個女人，但男和女不是只有一種樣貌，也沒有任何人格特質只能屬於單一性別。

熱線說，跨性別朋友以自己的方式，於生活中的多數時刻，都在挑戰性別刻板印象，而我們所有人都可以是打破性別刻板印象的鬥陣伙伴。

熱線指出，今年的跨性別遊行邀來社會上跨性別與非跨性別的名人，包括行政院政務委員唐鳳、網路名人Alizabeth 娘娘和酸六，以及藝人小A辣，以錄製影片、協助宣傳或親自參與遊行的方式，表達對跨性別遊行的支持；並呼籲跨性別朋友組隊參與隔天10月31日的同志大遊行「成人之美」，讓跨性別旗也飄揚在六色彩虹旗海之中。

當天遊行將從西門町電影主題公園出發，行經最熱鬧的西門町商圈地帶，最後回到電影公園進行短講，盼讓大家看到台灣支持跨性別社群的聲音與努力，熱線也鼓勵當晚參加遊行的民眾，以跨越性別刻板印象的裝扮共襄盛舉。