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全聯超級周年慶30日開跑 超過300款商品買1送1線上同享
不讓百貨周年慶專美於前，迎接年末採購旺季，全聯福利中心宣布自10月30日起至12月3日推出壓軸大檔「超級周年慶」，除了推出超過300款商品買1送1、第2件5折起外，活動期間每週末使用PX Pay儲值金支付，單日單卡每滿1,000元再送800福利點，最高享8%回饋，而且今年首度祭出線上線下同步累計，實體門市買不夠，還能到PXGo!全聯線上購繼續買，滿足消費者隨時隨地購買需求。另於10月30日至11月19日同步推出「柑橘季」活動，網羅國產、進口柑橘類水果，現在吃最對時！
除了直接折價、福利點回饋，全聯還有3大好禮同步讓消費者享好康，包含購買日用品單筆每滿100元贈1 MOZ積分、每週六日單筆每滿600元共贈6枚ARCOS印花，以及每週六日持福利卡購買保健、保養與美妝品，單筆每滿888元現折100元等。其中，每週六日購買保健、保養與美妝品不僅可滿額現折，再加上用PX Pay儲值金支付滿額送福利點，優惠合併最高可享16.3%回饋，想囤貨就趁現在。
另外，時序進入品嘗柑橘的最佳時刻，全聯於10/30～11/19推出「柑橘季」活動，網羅國產、進口柑橘類水果，讓消費者一次購足。除了椪柑、柳丁、茂谷柑等國產人氣王，網友也大推甜度高、皮薄、水分多的「澳洲小蜜柑」；而11月下旬後，全聯也會陸續開賣擁有產銷履歷認證的「帝王柑」、顏色猶如寶石般閃耀吸睛的「古坑星紅寶石葡萄柚」，以及小巧可愛的「烏山頭雞蛋丁」。
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