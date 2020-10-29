麗寶Outlet 周年慶11月7日起 全台獨家時尚口罩加價購

各百賣公司周年慶已陸續推出，Outlet Mall周年慶也將展開，麗寶Outlet Mall 4周年慶將在11月7日開打，BURBERRY、RIMOWA、LONGCHAMP推出折扣價，FENDI、GUCCI、MONTBLANC精選墨鏡2折，全館有卡友會員消費滿5000送300，滿3000抽價值14萬福容大飯店住宿券、按摩椅、鑽戒等，會員能以百元加價購愛貝恩時尚繽紛口罩一盒；麗寶落羽松秘境，今年推消費滿額就能免費欣賞。

館內愛貝恩專櫃合作，持玉山麗寶聯名卡單筆消費100元以上發票，可以100元加價購愛貝恩醫療級口罩一盒，粉、紫、紅、綠、藍等5種繽紛顏色，全館活動，累積滿3000就抽價值14萬福容大飯店連鎖住宿券、按摩椅、鑽戒等，玉山麗寶聯名卡累積滿5000送300，滿1萬5000還能欣賞麗寶落羽松秘境，千棵落羽松林綿延達一公里。