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麗寶Outlet 周年慶11月7日起 全台獨家時尚口罩加價購

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
麗寶Outlet 週年慶11月7日開打，有全台獨家時尚口罩百元加價購。圖／麗寶Outlet提供
麗寶Outlet 週年慶11月7日開打，有全台獨家時尚口罩百元加價購。圖／麗寶Outlet提供

各百賣公司周年慶已陸續推出，Outlet Mall周年慶也將展開，麗寶Outlet Mall 4周年慶將在11月7日開打，BURBERRY、RIMOWA、LONGCHAMP推出折扣價，FENDI、GUCCI、MONTBLANC精選墨鏡2折，全館有卡友會員消費滿5000送300，滿3000抽價值14萬福容大飯店住宿券、按摩椅、鑽戒等，會員能以百元加價購愛貝恩時尚繽紛口罩一盒；麗寶落羽松秘境，今年推消費滿額就能免費欣賞。

館內愛貝恩專櫃合作，持玉山麗寶聯名卡單筆消費100元以上發票，可以100元加價購愛貝恩醫療級口罩一盒，粉、紫、紅、綠、藍等5種繽紛顏色，全館活動，累積滿3000就抽價值14萬福容大飯店連鎖住宿券、按摩椅、鑽戒等，玉山麗寶聯名卡累積滿5000送300，滿1萬5000還能欣賞麗寶落羽松秘境，千棵落羽松林綿延達一公里。

麗寶Outlet Mall 4周年慶期間，全館有日、義、韓、泰式等異國料理，日本知名前三大壽司品牌「はま壽司Hama壽司」，將於11月5日開幕，韓式料理「涓豆腐」也推出周年慶人氣雙人套餐等內容。

麗寶Outlet 週年慶11月7日開打，有落羽松林可欣賞。圖／麗寶Outlet提供
麗寶Outlet 週年慶11月7日開打，有落羽松林可欣賞。圖／麗寶Outlet提供

周年慶 落羽松 壽司

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