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限量2萬盒！萊爾富再推「丹寧牛仔金屬藍」醫療口罩　開賣時間快筆記

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
萊爾富10月31日上午10點於門市Life-ET機台開賣2萬盒「丹寧牛仔金屬藍」萊潔炫彩醫療口罩，每盒50入售價399元，1人限購1盒、不能代購。圖／萊爾富提供
萊爾富10月31日上午10點於門市Life-ET機台開賣2萬盒「丹寧牛仔金屬藍」萊潔炫彩醫療口罩，每盒50入售價399元，1人限購1盒、不能代購。圖／萊爾富提供

萊爾富長期與萊禮生醫合作，不定期於門市Life-ET機台推出萊潔炫彩口罩系列限量預購，每一檔都引爆排隊搶購，上周六（10月24日）開賣的首款外耳繩「牛仔玫瑰粉」醫療口罩，全台限量2萬盒在10分鐘內就預購一空。為了滿足大眾防疫需求，萊爾富再推出新款外耳繩「丹寧牛仔金屬藍」萊潔炫彩醫療口罩，將於10月31日上午10點於門市Life-ET機台開放預購，全台限量2萬盒，每盒50入售價399元，1人限購1盒、不能代購。

10月31日上午10點開放限量預購的「丹寧牛仔金屬藍」萊潔炫彩醫療口罩，與「牛仔玫瑰粉」款一樣是採用外耳繩設計，由於耳繩改成由外向內拉，不僅提升了醫療口罩的舒適度，也降低了耳朵的壓力，同時讓「小臉人」戴起成人口罩也能更服貼舒適。

萊爾富表示，響應防疫新生活運動，不僅提供大眾購買不同顏色的炫彩醫療口罩，更嘗試利用不同時段，方便各種購買需求。萊潔炫彩口罩系列這次推出的「丹寧牛仔金屬藍」醫療口罩，以深光藍色搭配牛仔紋理，調配出罕見的藍光暈感牛仔紋，呈現金屬搖滾的北歐風情，對於丹寧控來說是辨識度極高的時尚穿搭配件。

10月31日上午10點透過萊爾富Life-ET機台（無藥商門市及特殊門市除外）點選「炫彩口罩」，輸入手機號碼後會收到一組簡訊驗證碼，將收到的驗證碼輸入機台進行驗證成功後，即可列印繳費單據至門市櫃台繳費，限量售完為止，預購成功者可於11月21日後再回原購買門市取貨。

萊爾富10月31日上午10點限量開賣的「丹寧牛仔金屬藍」萊潔炫彩醫療口罩以深光藍色搭配牛仔紋理，調配出罕見的藍光暈感牛仔紋。圖／萊爾富提供
萊爾富10月31日上午10點限量開賣的「丹寧牛仔金屬藍」萊潔炫彩醫療口罩以深光藍色搭配牛仔紋理，調配出罕見的藍光暈感牛仔紋。圖／萊爾富提供
萊爾富10月31日上午10點限量開賣的「丹寧牛仔金屬藍」萊潔炫彩醫療口罩採用外耳繩設計，配戴更服貼舒適。圖／萊爾富提供
萊爾富10月31日上午10點限量開賣的「丹寧牛仔金屬藍」萊潔炫彩醫療口罩採用外耳繩設計，配戴更服貼舒適。圖／萊爾富提供
萊爾富10月31日上午10點再推新款外耳繩「丹寧牛仔金屬藍」萊潔炫彩醫療口罩預購，全台限量2萬盒售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富10月31日上午10點再推新款外耳繩「丹寧牛仔金屬藍」萊潔炫彩醫療口罩預購，全台限量2萬盒售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富10月31日上午10點限量開賣的「丹寧牛仔金屬藍」萊潔炫彩醫療口罩以深光藍色搭配牛仔紋理，調配出罕見的藍光暈感牛仔紋。圖／萊爾富提供
萊爾富10月31日上午10點限量開賣的「丹寧牛仔金屬藍」萊潔炫彩醫療口罩以深光藍色搭配牛仔紋理，調配出罕見的藍光暈感牛仔紋。圖／萊爾富提供
萊爾富10月31日上午10點再推新款外耳繩「丹寧牛仔金屬藍」萊潔炫彩醫療口罩預購，全台限量2萬盒售完為止。圖／萊爾富提供
萊爾富10月31日上午10點再推新款外耳繩「丹寧牛仔金屬藍」萊潔炫彩醫療口罩預購，全台限量2萬盒售完為止。圖／萊爾富提供

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