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北市府化身彩虹犀利趴 邀你一同共舞

經濟日報 / 記者楊文琪/台北即時報導
「Color_Taipei彩虹燈光投影秀」自10月29日-31日於台北市府前精彩演出，歡迎有興趣的朋友前來觀賞。圖／北市觀傳局提供
「Color_Taipei彩虹燈光投影秀」自10月29日-31日於台北市府前精彩演出，歡迎有興趣的朋友前來觀賞。圖／北市觀傳局提供

為支持性別平權活動及推廣彩虹觀光旅遊市場，台北市政府觀光傳播局配合10月31日盛大舉行的臺灣同志大遊行，將於今（29）日晚6時起，一連三天於台北市府西大門前舉辦精彩的「Color Taipei彩虹燈光投影秀」，每場5分鐘的主秀，搭配不同年代的經典音樂、城市風景、及台灣數十年來一路走來血淚交織的平權運動，以五部曲的方式呈現給大家，讓觀眾隨著音樂及動畫，享受一場聲音與燈光的豐富饗宴。

觀傳局長劉奕霆表示，為響應10月同志驕傲月，觀傳局規劃一系列的彩虹觀光推廣活動，從彩虹地景「彩虹起跑線」及彩虹公仔「雞本人權」開心亮相，到「期間限定彩虹觀光巴士Tour」，再到本市首次結合彩虹議題舉辦的「Color Taipei彩虹燈光投影秀」，讓整個10月精彩繽紛。

劉奕霆說，重頭戲的彩虹燈光投影秀，搭配不同主題音樂設計為五部曲，分別以「一、懷舊篇」、「二、思慕篇」、「三、青春篇」、「四、擁抱篇」，以及「五、未來篇」為主題，規劃動畫內容，藉由不同年代音樂的轉折，刻劃出台北城市的變化，以及台灣在走向全亞洲第一個同婚國家的艱辛路程，在同婚專法滿一週年的今日，台北市可以驕傲的舉辦「Color Taipei彩虹燈光投影秀」，也期許台北持續邁向全球最自由平權的國際城市之一，讓世界看見台北。

「Color Taipei彩虹燈光投影秀」自10月29日至10月31日，前兩天每晚6時至10時，第三天配合同志大遊行活動自晚上7時至10時結束，每次主秀為5分鐘，於每個半點及整點播出。為加碼演出，10月29及30日晚間7時30分至8時30分，更邀請曾主持多場大型派對活動的知名女DJ Ro.Z，以及曾擔任過KKBOX 風雲榜動畫製作的無觀設計VJ團隊參加，藉由雙方絕佳默契，搭配即興音樂及燈光動感演出，絕對讓在場觀賞的朋友享受一場絕無僅有的彩虹音樂燈光饗宴。

此外，為了與蒞臨現場的市民朋友一同迎接首場彩虹燈光投影秀，觀傳局特別於今晚6時至10時於市民廣場「彩虹地景」處發送彩虹小紀念品，數量有限，送完為止，有興趣的朋友歡迎來索取並一同參加這場前所未有的彩虹派對。

觀傳局 動畫 北市

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