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歡慶Taiwan Pride Airbnb線上體驗全球連線

經濟日報 / 記者楊文琪/台北即時報導
與變裝皇后啜飲水果酒與分享祕密。　圖／Airbnb提供
與變裝皇后啜飲水果酒與分享祕密。　圖／Airbnb提供

疫情影響，許多國際級活動紛紛縮小規模，或是面臨取消的命運。台灣在疫情控制得宜之下，10月盛大迎接同志驕傲月（Pride Month），各項活動正如火如荼開展中。全球多元旅宿平台 Airbnb 長期支持多元與包容的價值，透過 Airbnb 線上達人體驗（Online Experiences）與台灣在地LGBTQ+網紅們合作，讓全世界一起躬逢其盛。海外旅客即使不能來台，也能線上共襄盛舉，參與亞洲最大同志盛典。

台灣以亞洲同性婚姻合法化先行者之姿屢屢躍上國際版面，許多國外遊客們都想一睹亞洲最驕傲國家的風采。自創立之初，Airbnb對多元文化即展現全方位支持，除了全球員工積極參與各地同志大遊行、提出＃weaccept的擁抱多元宣言、致力實踐房東和房客「包容」和「尊重」的準則之外，更推出五花八門的LGBTQ+相關線上體驗，透過螢幕，將體驗達人們所代表的LGBTQ+文化帶到全球螢幕前。有鑑於疫情影響，許多國際旅客無法親身來台參與同志驕傲月，Airbnb 透過限定版線上體驗（Online Experiences），與台灣性別友善的網紅合作，將台灣同志大遊行的驕傲與價值展現給全世界。

Airbnb 台灣暨香港公共政策暨傳播事務資深經理馬培治表示，Airbnb 擁抱多元與歸屬感，在邊境尚未開放之際，我們希望能透過線上體驗的連結，讓世界感受台灣的友善與愛，也讓台灣社會對於多元性別族群有更多的認識與接納。Airbnb將持續透過各種形式，讓世界看見台灣的友善與美好。

為了歡慶台灣同志驕傲月，Airbnb台灣今年特別和全球超熱賣的彩虹線上體驗「與變裝皇后啜飲水果酒與分享祕密」合作，來自葡萄牙的變裝皇后們將傳授製作水果酒的獨門心法，並分享里斯本同志文化。Airbnb特別邀請長期力挺台灣同志平權運動的詩人與作家－－羅毓嘉擔綱共同主持人，10月31日遊行當天的中午時段將推出超限量台灣遊行專場，羅毓嘉將與葡萄牙變裝皇后們跨海連線，讓來自全球的線上體驗參加者鍵盤參與亞洲規模最大的台灣同志大遊行。

除了轉播遊行活動之外，Airbnb 亦邀請台灣變裝皇后和多元族群的朋友們共同加入線上體驗與葡萄牙變裝皇后互尬調酒外，更比拚裝扮，看看台式風格還是葡式幽默更能艷壓群芳。Airbnb線上體驗為你我解鎖六色彩紅的繽紛世界，讓大家有機會與來自不同國家的體驗達人和參與者盡興互動，在Aribnb社群裡尊重共融、無關性別、褪去外表，與全球旅人不分國界共同歡慶台灣同志驕傲月！

Airbnb 同志 疫情

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