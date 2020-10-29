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GU雙11促銷提前開打！線上購物滿額免運、最低56折優惠

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
GU提前至11月6日舉辦雙11狂歡節，祭出線上商店滿額即免運，以及最低56折優惠。圖／摘自GU facebook
GU提前至11月6日舉辦雙11狂歡節，祭出線上商店滿額即免運，以及最低56折優惠。圖／摘自GU facebook

百貨週年慶、雙11慶典同時開打，最是消費者能撿便宜的時刻，而平價時尚品牌GU也不讓人失望，將原本只在11月11日的優惠，提前至11月6日舉辦，祭出線上商店滿額即免運，以及最低56折優惠。而iROO則歡慶21周年，從即日起至11月17日為止，打出購物滿8,800元起，即贈暖心好禮。

自11月6日起，GU於網路商店獨家舉辦「雙11狂歡節」，活動期間單筆滿899元，不限配送方式全面享有免運優惠，到店取貨更可獲贈限量GU環保購物袋。此外，品牌推出每日限時限量搶購活動，最低優惠56折起就能買到開領襯衫、連帽上衣、牛仔褲，外套系列及眾多休閒單品最高現折200元。而GU也趁著這波的促銷，推出深受消費者聯名的系列，包括PIXAR皮克斯、Street Fighter快打旋風聯名和可口可樂、漫威與MOOMIN，提供了家居服到休閒潮T等選擇。

iROO的21歲周年慶，特別推出限量狐狸毛毛帽與獺兔毛圍巾，並上線LINE@好友限定活動。圖／iROO提供
iROO的21歲周年慶，特別推出限量狐狸毛毛帽與獺兔毛圍巾，並上線LINE@好友限定活動。圖／iROO提供

今年是iROO成立的21周年，特別推出限量狐狸毛毛帽與獺兔毛圍巾，並上線LINE@好友限定活動，凡邀請六位好友首次加入iROO LINE@成功，即有機會可獲得獺兔毛圍巾，數量有限，贈完為止。除了線上的活動之外，iROO的實體門市，也為了周年慶提供購物滿8,800元起，狐狸毛毛帽、獺兔毛圍巾。不同的是，LINE@好友的部分，為市面無售的白色款圍巾，都是消費者不容錯過的秋冬時髦單品。

GU女裝休閒連帽上衣，原價990元，限時搶購499元。圖／GU提供
GU女裝休閒連帽上衣，原價990元，限時搶購499元。圖／GU提供

GU男裝雙口袋外套，原價990元，限時搶購599元。圖／GU提供
GU男裝雙口袋外套，原價990元，限時搶購599元。圖／GU提供

GU女裝牛仔外套，原價990元，限時搶購599元。圖／GU提供
GU女裝牛仔外套，原價990元，限時搶購599元。圖／GU提供

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