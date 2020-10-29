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莫斯科古典芭蕾舞團 台北高雄最終加場《天鵝湖》
莫斯科古典芭蕾舞團台北場次幾近完銷，民眾陸續反應許多場次與位置都已售罄，主辦單位與舞團、場館多方協調後，確認台北、高雄二地能夠各再加開一場，並於今日中午12點起開放搶購，本次加開的舞碼為《天鵝湖》，舞團特別強調這是本次台灣巡演的最終加場空間，錯過機會不再。
今年新冠疫情肆虐全球，重創各地的表演藝術活動，即使在疫情相對輕微的台灣，大多數國外演出亦紛紛取消來台，莫斯科古典芭蕾舞團是今年唯一僅存的國際芭蕾舞團。為回饋台灣觀眾的熱烈支持，舞團決定遵守台灣的防疫規定，於開演前三週抵台，並進行完整的14天防疫隔離，為台灣觀眾帶來最精彩且安全的演出。
因售票超乎預期，主辦單位聯合數位文創於9月22日已宣布在台北、高雄各加開兩場《胡桃鉗》，短短不到一個月的時間，也所剩不多座位，聯合數位文創再度爭取第二波的加場，將演出兩場《天鵝湖》，分別是12/16(三)晚上7:30在臺北國家戲劇院、12/27(日)晚上7:30在高雄衛武營國家戲劇院，請尚未購票的觀眾趕緊把握最後的機會。
由聯合數位文創主辦之「莫斯科古典芭蕾舞團」，十二月十六日至二十日於臺北國家戲劇院、十二月二十五日至二十七日於高雄衛武營國家戲劇院演出，並提供加場場次折扣雙人套票88折優惠，購票請上https://reurl.cc/zzQlv0；另有團體大宗優惠，各項折扣方案詳情請洽：02-7721-6955#1 (週一~週五 09:00-17:00)。
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