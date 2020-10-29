快訊

殉職飛官朱冠甍母淚崩 痛揭愛子曾曝「F-5早晚出問題」

檢體錯置！國台辦要我向江蘇台商道歉 指揮中心回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

莫斯科古典芭蕾舞團 台北高雄最終加場《天鵝湖》

聯合新聞網 / 聯合數位文創
售票狀況熱烈，最後席次北高加開古典芭蕾經典《天鵝湖》。圖/聯合數位文創提供
售票狀況熱烈，最後席次北高加開古典芭蕾經典《天鵝湖》。圖/聯合數位文創提供

莫斯科古典芭蕾舞團台北場次幾近完銷，民眾陸續反應許多場次與位置都已售罄，主辦單位與舞團、場館多方協調後，確認台北、高雄二地能夠各再加開一場，並於今日中午12點起開放搶購，本次加開的舞碼為《天鵝湖》，舞團特別強調這是本次台灣巡演的最終加場空間，錯過機會不再。

今年新冠疫情肆虐全球，重創各地的表演藝術活動，即使在疫情相對輕微的台灣，大多數國外演出亦紛紛取消來台，莫斯科古典芭蕾舞團是今年唯一僅存的國際芭蕾舞團。為回饋台灣觀眾的熱烈支持，舞團決定遵守台灣的防疫規定，於開演前三週抵台，並進行完整的14天防疫隔離，為台灣觀眾帶來最精彩且安全的演出。

因售票超乎預期，主辦單位聯合數位文創於9月22日已宣布在台北、高雄各加開兩場《胡桃鉗》，短短不到一個月的時間，也所剩不多座位，聯合數位文創再度爭取第二波的加場，將演出兩場《天鵝湖》，分別是12/16(三)晚上7:30在臺北國家戲劇院、12/27(日)晚上7:30在高雄衛武營國家戲劇院，請尚未購票的觀眾趕緊把握最後的機會。

由聯合數位文創主辦之「莫斯科古典芭蕾舞團」，十二月十六日至二十日於臺北國家戲劇院、十二月二十五日至二十七日於高雄衛武營國家戲劇院演出，並提供加場場次折扣雙人套票88折優惠，購票請上https://reurl.cc/zzQlv0；另有團體大宗優惠，各項折扣方案詳情請洽：02-7721-6955#1 (週一~週五 09:00-17:00)。

舞團 莫斯科 文創

延伸閱讀

拉美防疫楷模破功 阿根廷染疫病故破3萬人

高市推動共融式特色公園已完成3座 最快明年初再增1座

戴資穎任高雄觀光大使 引領遊景點嚐美食

戴姿穎為高雄家鄉代言 裙裝造型粉絲驚豔

相關新聞

到月球漫舞！香奈兒N°5邀瑪莉詠·柯蒂亞拍形象影片

到月球上來場浪漫邂逅吧！傳奇香氛香奈兒（CHANEL）N°5香水，將迎來全新篇章，邀請奧斯卡影后、法國當代知名演員瑪莉詠...

全聯超級周年慶30日開跑 超過300款商品買1送1線上同享

不讓百貨周年慶專美於前，迎接年末採購旺季，全聯福利中心宣布自10月30日起至12月3日推出壓軸大檔「超級周年慶」，除了推...

麗寶Outlet 周年慶11月7日起 全台獨家時尚口罩加價購

各百賣公司周年慶已陸續推出，Outlet Mall周年慶也將展開，麗寶Outlet Mall 4周年慶將在11月7日開打...

WeMo Scooter增加信義新光三越停車場 搶周年慶人潮

信義商圈周年慶熱鬧啟動，WeMo Scooter 宣布啟用信義新光三越特約合作停車場，騎乘 WeMo Scooter 可...

莫斯科古典芭蕾舞團 台北高雄最終加場《天鵝湖》

莫斯科古典芭蕾舞團台北場次幾近完銷，民眾陸續反應許多場次與位置都已售罄，主辦單位與舞團、場館多方協調後，確認台北、高雄二地能夠各再加開一場，並於今日中午12點起開放搶購，本次加開的舞碼為《天鵝湖》，舞團特別強調這是本次台灣巡演的最終加場空間，錯過機會不再。

電信業雙11第一炮！中華電信祭升5G好時機購物節

電信業者近年也針對雙11推出專屬優惠，電信龍頭中華電信打出第一炮，29日宣布推出雙11「升5G好時機」購物節，針對多款5...

限量2萬盒！萊爾富再推「丹寧牛仔金屬藍」醫療口罩　開賣時間快筆記

萊爾富長期與萊禮生醫合作，不定期於門市Life-ET機台推出萊潔炫彩口罩系列限量預購，每一檔都引爆排隊搶購，上周六（10...

北市府化身彩虹犀利趴 邀你一同共舞

為支持性別平權活動及推廣彩虹觀光旅遊市場，台北市政府觀光傳播局配合10月31日盛大舉行的臺灣同志大遊行，將於今（29）日...

華航eMall開放會員哩程全折抵 最高可省近萬元

出國受限，購物不設限，宅在家shopping還能省荷包。華航eMall「華夏哩程折抵消費現金」活動再加碼，11月起推出「...

我單身我驕傲！旅遊電商推出雙11期間限定單身旅行企劃

又到了一年一度的11月11日光棍節，今年尚未脫單的男女們也別氣餒，深度旅遊電商平台KKday貼心推出雙11期間限定單身旅...

歡慶Taiwan Pride Airbnb線上體驗全球連線

受疫情影響，許多國際級活動紛紛縮小規模，或是面臨取消的命運。台灣在疫情控制得宜之下，10月盛大迎接同志驕傲月（Pride...

GU雙11促銷提前開打！線上購物滿額免運、最低56折優惠

百貨週年慶、雙11慶典同時開打，最是消費者能撿便宜的時刻，而平價時尚品牌GU也不讓人失望，將原本只在11月11日的優惠，...

熱門新聞

面試高分過3關卻仍遭淘汰 她一聽理由氣炸

高鐵台北站旅客攀爬月台門事件 部分列車延誤

東北風增強！今晚起變天北台灣濕涼 最冷時間曝光

天鵝颱風生成！今明北東防雨還降溫 下周恐再有颱風

賣場見到西瓜洩了氣 內行人解答：過熟又爆臭

11月4日上午10點限量預購！全家便利商店獨家販售「中衛金馬聯名口罩」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。