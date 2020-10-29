李奧納多女友超正入鏡COACH耶誕 珍妮佛羅培茲天倫樂

每年COACH Girls最期待的Holiday耶誕系列登場了，今年以「Holiday Is Where You Find It」的主題，來宣揚家人的愛與樂觀精神，除了品牌代言人珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、Michael B. Jordan、林書豪和水原希子之外，李奧納多現任女友卡蜜拉莫羅妮（Camila Morrone）、歌手Quincy Brown也都拍攝了形象照，共同演繹耶誕假期的溫馨繽紛。

由COACH Family成員加入拍攝的Holiday系列，畫面旨在傳達家庭傳統節慶的溫暖與安全感，在小細節中尋找快樂，因此形象片內容也聚焦在主角和家人好友的歡聚，例如珍妮佛羅培茲和母親與孩子們在庭院享受假期、Michael B. Jordan和家人共度非裔美國人的寬札（Kwanzaa）節日、水原希子和妹妹水原佑果一起玩耍，而林書豪則與好友兼訓練員范振書亞同框。