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為收藏買「好宅」BUBEN&ZORWEG for BUGATTI收藏儀
投資房地產，是件有趣的消費行為。人們都希望住在舒適優渥的環境中，於是有了「住」的需求，但滿足基本需求後，環境所帶來的景觀、交誼、休閒等不同功能，則讓硬體的「房屋」，有了增值、社交招待等不同功能。以此延伸，收藏腕表的收納盒、儀器也有異曲同工之妙。原本收藏腕表的收納盒，一旦超越收納儲存的功能後，即帶來品味展示的不同面向。德國頂級腕錶收藏儀品牌BUBEN&ZORWEG和法國超跑BUGATTI選擇跨界合作，帶來聯名的「BUBEN&ZORWEG for BUGATTI」機械上鍊收藏儀，全球30座、並採限量預購。
BUGATTI經典的Chiron車款又有「陸地上的飛機」之美名，進而延伸出「Chiron 300+」與「French Racing」兩件設計，並悉數將BUGATTI的馬蹄鐵散熱器造型、藍色與黑色碳纖維材質加入設計，各為限量30座；最高價的款式則非Grande Illusion Chiron 300+莫屬：不僅具備陀飛輪功能的時鐘，中層用以「上鍊」的「搖表器」與收藏層更可客製化調整，確保腕表、珠寶、個人貴重物品都能完整收納，而一旦透過生物型指紋辨識器或感應器晶片解鎖，多功能保險櫃更會層層向上滑開，華麗演示。
另外入門款的Spirit系列可收納四或八只表款，價格約為30萬5,000元或40萬7,000元；Illusion則除了儲存腕表另具有收納功能，價格約為127萬5,000元，頂級規格的Grande Illusion價格為372萬8,000元，想要額外具備陀飛輪功能的時鐘？請準備452萬8,000元，全球限量30件。
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