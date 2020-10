為收藏買「好宅」BUBEN&ZORWEG for BUGATTI收藏儀

投資房地產,是件有趣的消費行為。人們都希望住在舒適優渥的環境中,於是有了「住」的需求,但滿足基本需求後,環境所帶來的景觀、交誼、休閒等不同功能,則讓硬體的「房屋」,有了增值、社交招待等不同功能。以此延伸,收藏腕表的收納盒、儀器也有異曲同工之妙。原本收藏腕表的收納盒,一旦超越收納儲存的功能後,即帶來品味展示的不同面向。德國頂級腕錶收藏儀品牌BUBEN&ZORWEG和法國超跑BUGATTI選擇跨界合作,帶來聯名的「BUBEN&ZORWEG for BUGATTI」機械上鍊收藏儀,全球30座、並採限量預購。

BUGATTI經典的Chiron車款又有「陸地上的飛機」之美名,進而延伸出「Chiron 300+」與「French Racing」兩件設計,並悉數將BUGATTI的馬蹄鐵散熱器造型、藍色與黑色碳纖維材質加入設計,各為限量30座;最高價的款式則非Grande Illusion Chiron 300+莫屬:不僅具備陀飛輪功能的時鐘,中層用以「上鍊」的「搖表器」與收藏層更可客製化調整,確保腕表、珠寶、個人貴重物品都能完整收納,而一旦透過生物型指紋辨識器或感應器晶片解鎖,多功能保險櫃更會層層向上滑開,華麗演示。