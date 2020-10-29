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首度聯名OATLY燕麥奶！春水堂新推8款秋冬暖心餐飲

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
春水堂自11月1日起，新推出8款秋冬新品。圖／春水堂提供
春水堂自11月1日起，新推出8款秋冬新品。圖／春水堂提供

隨著天氣漸涼，「春水堂人文茶館」自11月1日起，推出8款冬季新品。不僅有首度與OATLY聯名推出的「鐵觀音燕麥奶」、「頂級烏瓦燕麥奶」等選擇，還有鮮肉紅油炒手、金沙茭白筍等台式餐點，為民眾增添秋冬溫暖。

已經有30年歷史的OATLY，乃是瑞典的知名燕麥奶品牌，不僅可以直接品飲，也可與咖啡等飲品相互搭配。此次春水堂首度攜手OATLY，推出2款聯名飲品。「鐵觀音燕麥奶」是將OATLY燕麥奶搭配茶感厚實的鐵觀音，並添加整顆燕麥，帶來富有層次的啜飲滋味。小杯北部價125元，中南部價115元；中杯北部價240元，中南部價220元。

另款「頂級烏瓦燕麥奶」，使用帶著蜜糖香與微微澀味的屋瓦紅茶，搭配上OATLY燕麥奶、燕麥顆粒而成。小杯北部價125元，中南部價115元；中杯北部價240元，中南部價220元。除此之外，還有黑芝麻燕麥鮮奶茶、燕麥蕎麥鮮奶茶等飲品同步登場。

新推出的餐點，則有鮮肉紅油炒手、金沙茭白筍、時令青花筍、塔香辣炒豬套餐等餐點，每份售價95～300元。其中「時令青花筍」僅限於12月至2月供應。

春水堂推出的「鐵觀音燕麥奶」，每杯115元起。圖／春水堂提供
春水堂推出的「鐵觀音燕麥奶」，每杯115元起。圖／春水堂提供

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