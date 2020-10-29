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莎莉賽隆「組隊」姚晨 百年靈「亮點行動隊」全新出擊

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
百年靈（Breitling）昨日宣布：邀請三位品牌好友奧斯卡影后Charlize Theron（左）、傑出女舞者Misty Copeland（中），以及中國女演員姚晨，「組隊」成全新「亮點行動隊（Spotlight Squad）」。圖 / Breitling提供。
百年靈（Breitling）昨日宣布：邀請三位品牌好友奧斯卡影后Charlize Theron（左）、傑出女舞者Misty Copeland（中），以及中國女演員姚晨，「組隊」成全新「亮點行動隊（Spotlight Squad）」。圖 / Breitling提供。

兩性平權不是口號，而需要身體力行的行動。機械表一向給人陽剛印象，但實情是：當代女性同樣追求自由、自主，延伸成為自己生命與時間的主人。百年靈（Breitling）昨日宣布：邀請三位品牌好友莎莉 · 賽隆（Charlize Theron）、米斯蒂 · 科普蘭（Misty Copeland）和中國女演員姚晨，「組隊」帶來全新「亮點行動隊（Spotlight Squad）」，並帶來Chronomat 36自動機械腕表與Chronomat 32石英腕表。

2019 年以主演且共同製作的「重磅腥聞（Bombshell）再獲奧斯卡金像獎提名的莎莉賽隆早在2004年已是奧斯卡影后，並在「普羅米修斯」、「女魔頭」等電影中擁有傑出演技；Misty Copeland則在2015年成為美國芭蕾舞劇院（ABT）首位晉升「首席舞者」的非裔美國女性；同年並入選美國「時代」雜誌「全球百大最具影響力人物」之一，具有舞作與精神上的時代意義。

而本次與亮點行動隊同時亮相的Chronomat 36自動機械腕表與Chronomat 32石英腕表則兼具優雅復古和現代的動感姿態：漆面表面具有白、淺綠、午夜藍或銅色多種色彩，輕盈、動感。鍾愛中性尺碼的手腕，36毫米搭配機械自動上鍊機芯，動力儲存則具備42小時；如果強調精準，32毫米則搭載了百年靈超級石英機芯，較傳統石英機芯更為精密精準，電池使用時效便長達3-4年。

至於要挑選精鋼、雙色半金、18K豪華紅金？接下來這才是最困難的品味選擇時光了。

Breitling，Chronomat 36腕表，自動上鍊機芯，精鋼，36毫米，時間顯示，機芯並具瑞士天文台認證，價格店洽。圖 / Breitling提供。
Breitling，Chronomat 36腕表，自動上鍊機芯，精鋼，36毫米，時間顯示，機芯並具瑞士天文台認證，價格店洽。圖 / Breitling提供。
雙色半金鍊帶，加上表圈與時標的鑽石鑲嵌，讓Chronomat 36機械自動腕表，帶來豐富色彩與活潑能量。圖 / Breitling提供。
雙色半金鍊帶，加上表圈與時標的鑽石鑲嵌，讓Chronomat 36機械自動腕表，帶來豐富色彩與活潑能量。圖 / Breitling提供。
具有精鋼、雙色半金、玫瑰金多種選擇的Chromomat腕表，兼具復古優雅與當代摩登。圖 / Breitling提供。
具有精鋼、雙色半金、玫瑰金多種選擇的Chromomat腕表，兼具復古優雅與當代摩登。圖 / Breitling提供。

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